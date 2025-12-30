“Atrasados ambientais” são o mote da nova campanha do Electrão

A associação escolheu "usar humor e um certo desconforto saudável para pôr o tema na mesa, antes de mais um ano de metas por cumprir", explica Pedro Nazareth, CEO do Electrão.

A associação de gestão de resíduos Electrão coloca o foco nos “Atrasados ambientais” na sua primeira campanha nacional 360º exclusivamente sobre reciclagem de embalagens. O conceito, com recurso a humor, surge “da constatação de que Portugal está um passo atrás em matéria de reciclagem e expõe os comportamentos errados na separação de resíduos”.

No contexto europeu, Portugal está em 21º lugar no ranking da taxa de reciclagem de embalagens, abaixo da média da União Europeia, de acordo com os dados do Eurostat de 2023.

Decorrente desse panorama, a associação escolheu “usar humor e um certo desconforto saudável para pôr o tema na mesa, antes de mais um ano de metas por cumprir. Se o facto de Portugal não estar no grupo da frente na reciclagem ferir um pouco o nosso orgulho, tanto melhor. É esse incómodo que queremos transformar num impulso para mudar comportamentos”, explica Pedro Nazareth, CEO do Electrão, citado em comunicado.

Nos filmes de televisão e digital, o conceito é explorado através de momentos do quotidiano, interrompidos pela utilização do termo “atrasado ambiental”. Na rádio, o mote entra em momentos como um casamento ou uma homenagem. A ideia partiu de “um briefing claro: criar uma campanha desconcertante e diferenciadora, capaz de traduzir em linguagem simples um problema estrutural de atraso”.

O pensamento estratégico e a criatividade ficaram a cargo da agência O Escritório, com o planeamento e distribuição de meios a cargo da agência Nova Expressão. Os “Atrasados ambientais” estão presentes em televisão, rádios, mupis, digital e redes sociais.