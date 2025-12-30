Ayuso consolida Madrid como «polo de excelência hospitalar por especialidades» no IEH 2025

A Comunidade de Madrid, governada por Isabel Díaz Ayuso, é reconhecida no Índice de Excelência Hospitalar (IEH) 2025 como um dos «grandes polos de excelência assistencial» sanitária de Espanha, com centros hospitalares que repetem a liderança e se destacam como «referências nacionais» em diferentes áreas médicas.

O Índice de Excelência Hospitalar (IEH) 2025 divulgou esta terça-feira o mapa da saúde de referência em Espanha, com uma análise do desempenho dos melhores hospitais do país em diferentes especialidades-chave: Aparelho Digestivo, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pneumologia, Neurologia, Oncologia Médica, Pediatria, Psiquiatria, Reumatologia, Traumatologia e Cirurgia Ortopédica, Urgências e Urologia.

O IEH, elaborado anualmente pelo Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) e que este ano celebra a sua décima edição, volta a situar os hospitais da Comunidade de Madrid e Barcelona como os «grandes polos de excelência na assistência», com centros que repetem a liderança e outros que sobem posições. Desta forma, consolidam-se como referências nacionais em áreas médico-cirúrgicas determinantes, o que permite obter uma radiografia mais completa e ajustada à realidade assistencial do sistema de saúde espanhol.

A lista reflete uma forte presença de hospitais públicos de alta complexidade, juntamente com grandes centros privados que se destacam pela sua elevada especialização, qualificação e resultados clínicos excecionais. O índice evidencia assim um sistema de saúde diversificado e altamente competitivo, onde a excelência é construída a partir da combinação de experiência clínica, capacidade de investigação, inovação e qualidade dos cuidados, e onde a avaliação comparativa se consolida como uma ferramenta fundamental para medir e visibilizar o valor real dos hospitais espanhóis», afirmou o vice-presidente executivo do ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

O Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz posiciona-se como um dos grandes protagonistas do IEH 2025, liderando especialidades como Ginecologia, Cirurgia Geral, Pneumologia, Neurologia, Oncologia Médica e Urgências. Seguem-se hospitais históricos do sistema de saúde espanhol, como o Hospital Universitário La Paz, líder em Traumatologia e Cirurgia Ortopédica, bem como em Reumatologia; o Hospital Universitário Gregorio Marañón em Psiquiatria; ou o Hospital Universitário Vall d’Hebron, que volta a liderar em Aparelho Digestivo.

Além disso, o Hospital Universitário Quirónsalud Madrid lidera em Cardiologia; o Hospital Clínic de Barcelona lidera em Dermatologia; Pediatria volta a colocar o Hospital Universitário del Niño de Jesús no topo do top 3 desta especialidade; e também se destaca o Centro Médico Teknon na liderança em Urologia.

O IEH divide-se em três eixos. O primeiro deles é o IEH Geral, que reflete quais são os 10 melhores hospitais de toda a geografia espanhola, que na sua décima edição reafirmou a liderança do Hospital Universitário Fundación Jiménez Díaz como o primeiro da lista nacional. O segundo é o IEH Autonómico, que divulga os cinco melhores de cada Comunidade Autónoma e que, nesta edição, voltou a demonstrar a solidez da infraestrutura hospitalar da Comunidade de Madrid, com 5 centros entre os dez melhores de Espanha; seguida da Catalunha, com 4 hospitais, e da Andaluzia, com 1.

O terceiro eixo corresponde ao IEH Especialidades, que reconhece os três melhores hospitais em 14 especialidades, após a incorporação nesta edição de duas novas disciplinas, como Urgências e Cirurgia Geral.

EXCELÊNCIA SANITÁRIA DE MADRID

Pelo décimo ano consecutivo, os hospitais madrilenos mantêm um papel de destaque no ranking, com cinco centros entre os dez primeiros, consolidando assim o seu ecossistema sanitário, onde a combinação entre especialização, recursos, talento médico e capacidade de gestão gera um quadro propício à excelência.

Este ano, a Fundação Jiménez Díaz (1.º) e La Paz (2.º) continuam a ser os dois melhores hospitais de Espanha, enquanto o Hospital Universitário Gregorio Marañón ocupa a quarta posição e o Hospital Universitário Clínico San Carlos consolida-se no quinto lugar. A presença madrilena no top 10 do ranking é completada pelo Hospital Universitário Quirónsalud Madrid (8.º).

«Madrid representa um modelo de saúde em que interagem centros públicos e privados que souberam evoluir para estruturas inteligentes, sustentáveis, digitais e centradas no paciente. A excelência hoje não está ligada apenas ao tamanho ou à titularidade, mas à capacidade de transformar a organização em valor real para o paciente», destacou Jesús Sánchez Lambás.

A Catalunha mantém a sua presença no top 10 com quatro hospitais. Destaca-se como novidade o terceiro lugar do Hospital Universitari Vall d’Hebrón, a sua melhor posição na série histórica do IEH, e a entrada no top 10 do Hospital Universitari Sagrat Cor, que se junta este ano à classificação na décima posição. Juntamente com eles, o Hospital Clinic de Barcelona (6º) e o Hospital Quirónsalud Barcelona (7º).

Uma das grandes novidades desta edição é a entrada do Hospital Universitário Reina Sofía de Córdoba (10º), que surge pela primeira vez no top 10. O centro de Córdoba destaca-se em áreas como medicina de transplantes, investigação biomédica, experiência do paciente, medicina materno-infantil e atendimento multidisciplinar, consolidando-se como um hospital de referência no sul de Espanha. Esta incorporação representa uma mudança significativa, uma vez que a Andaluzia volta a ter representação no top 10 do IEH após cinco edições, dominadas por Madrid, Catalunha e Comunidade Valenciana desde 2018.

Com tudo isso, Sánchez Lambás concluiu que “a Espanha conta com um dos sistemas hospitalares mais robustos e sólidos da Europa, capaz de combinar excelência clínica, investigação médica avançada e uma assistência cada vez mais orientada para o paciente”.

«Os nossos hospitais destacam-se não só pela sua qualidade, mas também pela sua capacidade de adaptação a cenários complexos, como o envelhecimento da população, a cronicidade dos doentes, a sustentabilidade do sistema, a digitalização ou a integração de novas tecnologias sanitárias. O verdadeiro desafio agora não é apenas manter essa qualidade, mas garantir que a inovação, a eficiência e a humanização dos cuidados cheguem realmente aos pacientes e se tornem um valor tangível para a sociedade, antecipando as tendências», afirmou.