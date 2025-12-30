Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores elimina prova de vida para beneficiários em 2026

A CPAS – Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores inicia o ano de 2026 com uma medida de simplificação administrativa para os pensionistas. Através de um protocolo celebrado com o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) será possível verificar automaticamente a prova de vida, acabando com a necessidade de deslocações presenciais ou envio adicional de dados.

“A iniciativa insere-se na estratégia da CPAS de modernização e desburocratização de procedimentos, reforçando a segurança, a eficiência dos serviços e a comodidade no relacionamento com os seus Beneficiários. A CPAS reafirma, assim, o seu compromisso com a melhoria contínua dos serviços prestados, promovendo soluções que facilitam a vida dos seus pensionistas e respondem às exigências de um sistema mais simples e digital”, diz a CPAS, em comunicado.

Durante o ano de 2025, os beneficiários reformados e os titulares de subsídio de invalidez tiveram de efetuar a prova de vida, através de uma das seguintes modalidades: certidão de nascimento atualizada (emitida há menos de seis meses) com indicação expressa da data de emissão, atestado médico, datado de Janeiro de 2025 ou atestado da Junta de Freguesia, datado de Janeiro de 2025. Ou ainda pessoalmente, nos serviços da CPAS ou, a título excecional, junto dos serviços dos conselhos regionais das associações públicas profissionais.