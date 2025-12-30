“Cheques” para elétricos já esgotaram, mas há mais a caminho
Ministra espera obter "autorização" para lançar um novo programa de incentivos da mesma ordem de grandeza já em janeiro de 2026, depois de os apoios terem esgotado em poucas horas na segunda-feira.
Abriram e esgotaram em poucas horas, mas há mais a caminho. A ministra do Ambiente garantiu na segunda-feira à Renascença que o Governo prevê lançar um novo programa de apoio à compra de carros elétricos em 2026, esperando obter a devida “autorização” já em janeiro.
Na segunda-feira abriram as candidaturas ao programa mais conhecido por “cheques” para a compra de veículos de baixas emissões. Mas, em poucas horas, esgotaram os apoios para a compra de veículos ligeiros de passageiros totalmente elétricos por pessoas singulares. Havia 2.200 incentivos de 4.000 euros cada para esta tipologia.
Questionada sobre a intenção de relançar este programa em 2026, a ministra da tutela, Maria da Graça Carvalho, anuiu: “Confirma-se, sim. Aliás, está em circulação uma Resolução do Conselho de Ministros sobre a mobilidade elétrica feita em cooperação com o Sr. ministro das Infraestruturas e da Habitação e financiada pelo Fundo Ambiental para 2026 que irá a Conselho de Ministros”, disse a governante à Renascença.
“Portanto, em janeiro poderemos ter mais uma autorização para abrir uma outra fase destes veículos elétricos”, acrescentou a ministra do Ambiente.
Maria da Graça Carvalho contextualizou ainda que o apoio que abriu nesta segunda-feira era de 17,6 milhões de euros. “Portanto, nós estamos a contar que o próximo será da mesma ordem de grandeza. Portanto, são veículos utilitários. O máximo valor, incluindo IVA, é de 38,5 mil euros dos quais damos para as pessoas singulares 4.000 euros de ajuda e também exigimos o abate de um carro de combustão interna com mais de dez anos”, explicou.
