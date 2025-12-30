“Cheques” para elétricos já esgotaram, mas há mais a caminho

Abriram e esgotaram em poucas horas, mas há mais a caminho. A ministra do Ambiente garantiu na segunda-feira à Renascença que o Governo prevê lançar um novo programa de apoio à compra de carros elétricos em 2026, esperando obter a devida “autorização” já em janeiro.

Na segunda-feira abriram as candidaturas ao programa mais conhecido por “cheques” para a compra de veículos de baixas emissões. Mas, em poucas horas, esgotaram os apoios para a compra de veículos ligeiros de passageiros totalmente elétricos por pessoas singulares. Havia 2.200 incentivos de 4.000 euros cada para esta tipologia.

Questionada sobre a intenção de relançar este programa em 2026, a ministra da tutela, Maria da Graça Carvalho, anuiu: “Confirma-se, sim. Aliás, está em circulação uma Resolução do Conselho de Ministros sobre a mobilidade elétrica feita em cooperação com o Sr. ministro das Infraestruturas e da Habitação e financiada pelo Fundo Ambiental para 2026 que irá a Conselho de Ministros”, disse a governante à Renascença.

“Portanto, em janeiro poderemos ter mais uma autorização para abrir uma outra fase destes veículos elétricos”, acrescentou a ministra do Ambiente.

Maria da Graça Carvalho contextualizou ainda que o apoio que abriu nesta segunda-feira era de 17,6 milhões de euros. “Portanto, nós estamos a contar que o próximo será da mesma ordem de grandeza. Portanto, são veículos utilitários. O máximo valor, incluindo IVA, é de 38,5 mil euros dos quais damos para as pessoas singulares 4.000 euros de ajuda e também exigimos o abate de um carro de combustão interna com mais de dez anos”, explicou.