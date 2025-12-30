Dez fotógrafos figuram entre os artistas espanhóis mais destacados de 2025
A seleção reúne criadores com forte projeção artística e presença em exposições, prémios e plataformas culturais de referência.
A crítica especializada e diversos programas curatoriais apontaram, em 2025, dez fotógrafos espanhóis como as figuras mais relevantes do ano no panorama da fotografia contemporânea de autor, num contexto marcado pela consolidação de novas linguagens visuais e pelo crescente peso institucional do meio.
Entre os nomes de destaque estão Humberto Ybarra, Irina Cervelló, Abril Coudougnan, Bernat Erra, Will Corvara, Tomeu Coll, Arguiñe Escandón, Patrick Martin, Natalia Garcés Fernández e Tomás González Justicia.
Segundo os analistas, trata-se de artistas que concebem a fotografia como linguagem cultural, ferramenta crítica e espaço de reflexão, afastando-se de abordagens puramente técnicas ou comerciais. Acrescentam ainda que a Espanha está num momento de grande talento criativo na fotografia artística, seguindo as melhores tendências internacionais.
A consolidação destes autores está intimamente ligada a grandes plataformas de legitimação cultural como PHotoESPAÑA, Fundación Mapfre, Fundación ENAIRE e Foto Colectania e PhotoClub da Editorial Anaya, que atuam como principais prescritores do novo cânone da fotografia contemporânea espanhola.
