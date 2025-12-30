Dinamarca compra aviões aos EUA apesar das tensões relacionadas com a Gronelândia

Os Estados Unidos anunciaram hoje que aprovaram a venda de aviões de patrulha à Dinamarca por 1,8 mil milhões de dólares (1,5 mil milhões de euros), num momento de tensões entre os dois países devido à Gronelândia.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, tem ameaçado anexar a Gronelândia, território autónomo desde que voltou ao poder, em janeiro.

A venda pela Boeing de três aviões P-8A Poseidon “apoiará os objetivos de política externa e de segurança nacional dos Estados Unidos, ao melhorar a segurança de um aliado da NATO que é uma força para a estabilidade política e o progresso económico na Europa”, indicou o Departamento de Estado norte-americano numa notificação ao Congresso, conforme exige a lei americana.

O Departamento de Estado também aprovou há uma semana a venda de mísseis à Dinamarca no valor de mil milhões de dólares.

Isto, apesar da recente nomeação pelo presidente americano de um enviado especial dos Estados Unidos para a Gronelândia, Jeff Landry, antigo governador republicano da Louisiana.

Após a sua eleição, o presidente americano tinha explicado que precisava da Groenlândia, nomeadamente para a segurança dos Estados Unidos, repetindo várias vezes o seu desejo de a tomar.

A Groenlândia, território autónomo apoiado pela sua potência tutelar, respondeu que não está à venda e decide sozinha o seu futuro.