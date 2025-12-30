EDP Renováveis fecha venda de projeto solar em Espanha por 160 milhões de euros

A EDP, através da sua subsidiária EDP Renováveis, concluiu a venda à Prosolia Energy de uma participação de 100% num portefólio solar em Espanha, por 160 milhões. A operação foi divulgada através de um comunicado, publicado esta terça-feira no site do regulador dos mercados, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O projeto em causa inclui cinco centrais solares em operação localizadas nas regiões da Andaluzia e Castela e Leão, em Espanha. No total, as centrais têm uma capacidade de 190 megawatts em corrente alternada (MWac), o equivalente a 229 megawatts em corrente contínua (MWdc).

A vida média destes ativos é inferior a um ano, informa ainda a EDP. Por outro lado, o valor destas centrais reside no facto de beneficiarem de Contratos de Aquisição de Energia (PPA, na sigla inglês), que são contratos de longo prazo que asseguram a venda da energia produzida.

A operação já havia sido anunciada em agosto, mas a conclusão da transação estava ainda sujeita a condições suspensivas, regulatórias e outras condições habituais para uma transação desta natureza. Na altura, a energética afirmava que o esperado era que a transação ocorresse ainda durante o ano de 2025.