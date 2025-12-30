Espanha aprova mais de dois mil milhões de gastos em defesa

Na reta final de 2025, o Governo espanhol aprovou em Conselho de Ministros gastos de mais de dois mil milhões de euros em defesa para compras de equipamento como camiões e submarinos, dos quais 100 milhões via NATO para apoio à Ucrânia.

Mais de metade dos 2.001,2 milhões de euros aprovados serão para a compra de veículos de transporte logístico (camiões médios e pesados para transporte tático), um total de 1.041 milhões; o segundo maior montante, 432 milhões, será para a construção de quatro submarinos série s-80 (com entrega prevista em 2026, 2028 e 2030); 353,5 milhões para reforço das capacidades de cibersegurança das infraestruturas; outros 32,4 milhões para a construção de novos depósitos e condutas de combustível na base naval de Rota (Cádiz).

Na lista de gastos aprovados estão ainda 28,5 milhões para a gestão do apoio logístico no aprovisionamento dos arsenais da Marinha e na chefia de serviços gerais (Madrid); com 13,9 milhões para a segunda fase das obras de urbanização do futuro quartel Monte la Reina, em Toro (Zamora), com capacidade para 1.400 soldados, e que deverá estar operacional em 2027, noticia o El País.

Um montante de 100 milhões para o “fortalecimento das capacidades defensivas” da Ucrânia, via NATO, foi também aprovado. Em novembro, o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, tinha anunciado, em conferência de imprensa conjunta com Volodymyr Zelensky, que a Espanha iria destinar 817 milhões de euros, incluindo 100 milhões para a compra “urgente” de armamento norte-americano, como mísseis antiaéreos para proteger as infraestruturas energéticas dos bombardeamentos russos, via NATO.