Espanha substitui triângulo do carro por luz de sinalização obrigatória a partir de 1 de janeiro

Os triângulos de sinalização de carros avariados ou acidentes na estrada são substituídos em Espanha a partir de 1 de janeiro por um aparelho luminoso obrigatório para todos os veículos com matrícula espanhola. Este “dispositivo V-16 ligado será o único meio legal de sinalização de veículos imobilizados a partir de 1 de janeiro de 2026 e substituirá os triângulos”, disse a Direção-Geral de Trânsito (DGT) espanhola.

O dispositivo luminoso passa a ser obrigatório em Espanha para os veículos com matrícula espanhola, que têm de os levar no porta-luvas. No caso de matrículas estrangeiras, como as portuguesas, aplicam-se as regras dos respetivos países, segundo a DGT.

Os aparelhos que passam a ser obrigatórios em Espanha devem ser acionados e colocados na parte mais superior possível dos carros (como o tejadilho) ou numa das portas sem que o condutor saia do veículo.

Os dispositivos emitem um sinal luminoso que avisa os outros condutores e emite um sinal, através de um cartão SIM (como os dos telemóveis), que comunica diretamente com a DGT e as forças de segurança, indicando assim a localização do acidente ou do carro avariado. A mesma informação chega a softwares de navegação, aplicações de trânsito ou painéis eletrónicos colocados nas estradas.

Só depois de acionada e colocada a sinalização luminosa os ocupantes dos carros devem abandonar os veículos, “desde que exista um lugar seguro fora da plataforma de circulação”, informou a DGT. O objetivo é evitar mortes associadas à colocação dos triângulos.

“Todos os anos morrem em Espanha cerca de 25 pessoas atropeladas na estrada que tinham descido do veículo. A nova legislação nasce para evitar estes riscos e reduzir a exposição do condutor ao trânsito”, explicou a DGT.

As autoridades espanholas têm sublinhado que os dados que emitem os dispositivos não identificam carros nem pessoas e servem apenas para dar a conhecer a localização do veículo acidentado ou avariado, não sendo necessário descarregar qualquer aplicação nem fornecer dados pessoais para acionar os aparelhos.

Este novo sistema de sinalização em Espanha é pioneiro e não há outro país que o use, com as autoridades espanholas a considerarem que muito provavelmente acabará copiado noutros locais.

“É um salto em frente e situa-nos como referência europeia em segurança rodoviária. Permite sinalizar sem sair do veículo, evita riscos desnecessários e fornece informação vital aos outros utilizadores da via. Os triângulos cumpriram com o seu papel durante 26 anos, mas a evolução tecnológica permite-nos continuar a progredir. O nosso compromisso é reduzir os atropelamentos e proteger quem se encontra em situações de emergência”, disse o diretor-geral de Trânsito, Pere Navarro, em declarações recentes a jornalistas.

Os dispositivos de sinalização V-16 passam também a ser válidos, em substituição do triângulo, para carros espanhóis que circulem nos outros países subscritores da designada Convenção de Viena (Convenção sobre Trânsito Rodoviário), como Portugal. No entanto, fora de Espanha, só servem para aviso a outros condutores e o sinal de geolocalização e comunicação com as autoridades não funciona.

Aos carros espanhóis que a partir de 1 de janeiro não levarem um dispositivo de sinalização V-16 no porta-luvas será aplicada uma multa de 80 euros, igual à estabelecida até agora para a falta de triângulo.

Espanha quer ser exemplo para outros países

“Estou convencido de que se vai exportar a toda a União [Europeia]”, disse o presidente da Associação Espanhola de Automobilistas, Mario Arnaldo, em declarações à televisão RTVE. Mario Arnaldo lembrou que Espanha foi também pioneira em 1999, quando tornou obrigatórios os triângulos com que agora acaba.

Os novos dispositivos têm merecido, genericamente, o aplauso das entidades e associações ligadas à segurança e ao transporte rodoviário, com as maiores críticas a chegarem das empresas de transporte de mercadorias. A Confederação Espanhola de Transporte de Mercadorias (CETM) apelou à tolerância das forças de segurança atendendo a problemas de abastecimento com os novos dispositivos provocados pela corrida à compra dos aparelhos.

Segundo dados oficiais, há mais de 30 milhões de veículos com seguro em vigor em Espanha, todos eles obrigados a ter um dispositivo V-16 a partir de quinta-feira.

Cada dispositivo custa entre 25 e 70 euros e a Associação do Transporte Internacional por Estrada (Astic) estimou que o setor em Espanha precisou de mais de 3,8 milhões de euros para se adaptar à nova regra.

Esta associação alertou que, no entanto, em muitos casos, a nova sinalização “não se poderá ver corretamente em cima dos camiões, veículos com uma altura média de quatro metros”.

“Mesmo em curvas fechadas e em mudanças de inclinação, a visibilidade dos sinais é duvidosa”, acrescentou o vice-presidente da Astic, Ramón Valdivia, em declarações à agência de notícias EFE.