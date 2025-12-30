Eversheds Sutherland assessorou a Mota Engil num financiamento de 214 M de dólares

A Eversheds Sutherland prestou assessoria jurídica à Mota Engil, num financiamento de USD214M junto do IFC (Grupo Banco Mundial).

A equipa de Portugal envolvida nesta transação foi liderada pelo sócio Ricardo Couto (Head of Banking and Finance) e pelo Associado Pedro Castro Casal (Banking and Finance).

A Mota-Engil assegurou um financiamento de 214 milhões de dólares (mais de 181 milhões de euros) da International Finance Corporation (IFC) ), membro do World Bank Group, para apoiar os planos de expansão e desenvolvimento em África.

Em comunicado o grupo português assume que esta operação “representa um marco histórico para a Mota-Engil, reforçando o seu compromisso de longa data com África, onde opera há quase 80 anos”.

No mesmo comunicado, a Mota-Engil detalha que o financiamento vai apoiar a expansão e execução de projetos mineiros transformadores na África do Sul, Senegal e Guiné. Estão também incluídos grandes projetos ferroviários, incluindo o corredor ferroviário Kano – Maradi na Nigéria e o corredor ferroviário Lobito em Angola, “ao mesmo tempo que fortalece as operações mais amplas da Mota-Engil em todo o continente”.

Este financiamento “permitirá adquirir equipamentos de construção e mineração de última geração, aumentando a eficiência operacional e integrando a sustentabilidade, um pilar estratégico central, em todas as fases da execução do projeto”, refere a Mota-Engil.