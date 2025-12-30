Fatura da água em Lisboa sobe cerca de 17 cêntimos em 2026 para a maioria dos clientes
Já a partir de 1 de janeiro de 2026, a fatura mensal da água para a maioria dos clientes residenciais em Lisboa fica 17 cêntimos mais cara, de acordo com uma estimativa da EPAL.
Os preços da água para os moradores de Lisboa vai aumentar em 17 cêntimos por mês para a grande maioria dos clientes domésticos da EPAL já a partir de 1 de janeiro de 2026, anunciou a empresa.
De acordo com a empresa responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa, “a atualização de preços para a grande maioria dos clientes domésticos da EPAL, cerca de 85% (consumo médio mensal de 7 m3 e um contador até 25mm), é de 17 cêntimos por mês”.
Segundo a EPAL, as tarifas foram atualizadas de acordo com a previsão do índice harmonizado de preços no consumidor, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), e foram aprovadas pela mesma Entidade para vigorar em 2026.
A EPAL recorda ainda que tem disponível a Tarifa Social da Água destinada a clientes mais carenciados, que prevê descontos que podem ir até aos 93%, e uma Tarifa Familiar destinada a agregados familiares com cinco ou mais pessoas.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Fatura da água em Lisboa sobe cerca de 17 cêntimos em 2026 para a maioria dos clientes
{{ noCommentsLabel }}