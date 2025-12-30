Presidenciais 2026

Gouveia e Melo considera-se alvo de “tentativa de assassinato de caráter”

  • Lusa
  • 18:46

"Faz-me pensar que há aqui uma tentativa de ingerência no processo democrático e político que não me parece ser positiva para a democracia", comentou o candidato presidencial.

O candidato presidencial Gouveia e Melo considerou-se esta terça-feira alvo de “tentativa de assassinato de caráter”, sem concretizar por parte de quem, e saudou o esclarecimento Procuradoria-Geral da República (PGR) de que não é arguido.

Em resposta aos jornalistas, no fim de uma visita à Associação Luiz Pereira da Mota, em Loures, no distrito de Lisboa, Henrique Gouveia e Melo afirmou que é “uma boa notícia” a PGR ter esclarecido que não é arguido, referindo que não tinha dúvidas de “que não era o alvo da investigação” sobre ajustes diretos na Marinha.

Segundo Gouveia e Melo, sendo este “um processo que tinha sido resolvido no Tribunal de Contas, com uma recomendação sobre a forma como eram geridas as compras na Marinha”, é “muito estranho o momento em que voltou a reaparecer”, a cerca de três semanas das eleições presidenciais de 18 de janeiro.

“Faz-me pensar que há aqui uma tentativa de ingerência no processo democrático e político que não me parece ser positiva para a democracia”, comentou o ex-chefe do Estado-Maior da Armada.

Interrogado sobre a quem atribui essa tentativa, o candidato presidencial respondeu: “Quem é que fez isso? Os senhores é que sabem, os senhores sabem ler tão bem como eu, portanto, eu não vou ter que dizer mais nada. E a população percebeu perfeitamente o que é que estava aqui em causa: uma tentativa de assassinato de caráter, foi isso que aconteceu”.

Na segunda-feira, a revista Sábado noticiou que “o Ministério Público (MP) de Almada está a investigar vários ajustes diretos aprovados por Henrique Gouveia e Melo enquanto comandante naval da Marinha (2017 a 2020)”.

Hoje, fonte oficial da Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou “a existência de inquérito relacionado com a matéria referida”, em resposta à agência Lusa, adiantando que Gouveia e Melo não é arguido e que o inquérito está “em fase final de investigação no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Almada”.

Gouveia e Melo estranha caso a menos de um mês das eleições

Flávio Nunes,

Candidato presidencial envolvido em polémica garante que nunca foi ouvido pelo Ministério Público no caso da alegada concentração de ajustes diretos na empresa Proskipper.

1