Governo substitui presidente da ULS de São José por militante do PSD

O Governo não vai reconduzir o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de São José, em Lisboa, avançou esta terça-feira o Observador. A partir de 2026, Miguel Paiva, militante do PSD, passa a liderar a ULS que é presidida, há seis anos, por Rosa Valente de Matos, membro do Secretariado Nacional do PS. A não recondução também deve estender-se à administração da ULS de Coimbra.

A decisão do Governo apanhou de surpresa a presidente da ULS de São José que garante que “não [lhe] foi dada nenhuma justificação [para ser afastada]; foi uma vontade do Governo e da Direção Executiva do SNS”. Entretanto, Rosa Valente de Matos já solicitou uma reunião à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, a qual se manifestou irredutível na decisão, transmitindo que o Governo não iria reconduzir a atual administração.

Rosa Valente de Matos acredita que o facto de ser militante socialista “pode ter influenciado” a decisão, tendo em conta que o futuro presidente, atualmente na liderança da ULS de Entre Douro e Vouga (com sede em Santa Maria da Feira), tem ligações ao PSD. Miguel Paiva foi presidente da concelhia social-democrata de Vila do Conde e nas últimas eleições autárquicas foi o cabeça de lista da coligação PSD/CDS candidata à Assembleia Municipal daquele concelho.

O Observador apurou que a nomeação de Miguel Paiva terá sido uma escolha conjunta do primeiro-ministro Luís Montenegro e do diretor-executivo do SNS, Álvaro Almeida.