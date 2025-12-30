Mercados

Incêndios são o risco climático mais “preocupante” para empresas do PSI

Entre os riscos físicos, destacam-se os riscos associados ao aumento da temperatura, em particular os associados a incêndios florestais, que se apresentam como os mais preocupantes", afirma a CMVM.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lançou um relatório no qual analisa os riscos climáticos que ‘assombram’ as empresas cotadas. No caso de 14 das empresas que constituem o principal índice bolsista nacional, o PSI, a conclusão é que os incêndios florestais são os riscos que mais preocupam.

Entre os riscos físicos, destacam-se os riscos associados ao aumento da temperatura, em particular os associados a incêndios florestais, que se apresentam como os mais preocupantes para a generalidade dos emitentes“, lê-se no Relatório Anual sobre a Exposição do Mercado de Capitais ao Risco Climático, publicado esta terça-feira, pelo regulador dos mercados.

Os emitentes devem divulgar os riscos relacionados com as “Alterações Climáticas” que identifiquem no âmbito da análise de materialidade e clarificar se entendem que os mesmos se reconduzem a riscos físicos ou de transição. O risco climático físico refere-se às potenciais perdas que surgem diretamente dos impactos tangíveis e diretos das alterações climáticas, e são reportados pelos emitentes na sequência da legislação europeia de reporte de sustentabilidade.

O regulador indica que a maioria – um quinto – dos riscos físicos, relacionados com o clima que foram identificados pelos emitentes, está relacionada com incêndios florestais. Em segundo lugar, ocupando uma fatia de 18%, são identificados como riscos os “eventos climáticos extremos”.

São mencionados ainda como riscos, com pesos entre os 4% e os 8%, as variações de temperatura no ar e nas águas, assim como a alteração dos regimes e tipos de precipitação, quer seja chuva, granizo ou neve, as inundações, a pressão sobre os recursos hídricos, seca e subida do nível da água do mar.

A maioria (cerca de 70%) dos riscos físicos reportados por emitentes são riscos agudos, com origem num evento, que decorrem de perigos específicos, especialmente fenómenos relacionados com as condições meteorológicas. É menos frequente a apresentação de riscos crónicos, que “decorrem de alterações climáticas a longo prazo, como variações de temperatura, aumento do nível do mar, menor disponibilidade de água, perda de biodiversidade e alterações na produtividade da terra e do solo.

“Ainda que não sejam inteiramente claros os motivos para esta diferença, é possível que a mesma se deva a algum foco nos efeitos de curto prazo (em parte devido à sua severidade), mas também a alguma incerteza relativamente à ocorrência e efeitos de riscos crónicos”, lê-se no relatório.

O regulador nota ainda que, apesar da diversidade de setores e geografias dos emitentes, é possível identificar a existência de efeitos dos vários riscos climáticos físicos que afetam de forma transversal a generalidade dos emitentes, como é o caso de danos em ativos devido a eventos extremos e da disrupção de atividade.

Já em relação aos riscos de transição, que resultam de mudanças nas políticas, regulamentações, tecnologias ou mercados, associadas à transição para uma economia de baixo carbono, constituem a maioria dos riscos reportados (56%). Neste âmbito, destacam-se os de “Mercado” e “Políticos e Legais”, nos quais se incluem, por exemplo, o “aumento dos custos operacionais” e o “aumento do preço do carbono”.

Contudo, ressalva a CMVM, “tal não é, por si só, indicativo de uma maior exposição a estes riscos por oposição aos riscos físicos”. Para uma comparação objetiva dos potenciais efeitos dos riscos físicos e de transição, continua a CMVM, “será essencial a evolução do reporte no sentido da quantificação dos seus efeitos”.

Para já, isto não é possível, dado que a maioria dos emitentes divulgou apenas informação qualitativa sobre os efeitos financeiros, havendo alguns que procuraram incluir informação quantitativa, uma tendência que também se verifica a nível europeu.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Incêndios são o risco climático mais “preocupante” para empresas do PSI

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Gestão de risco climático da banca é “insuficiente”

Ana Batalha Oliveira,

Relatório do Banco de Portugal aponta ainda para uma "exposição direta limitada do setor bancário aos níveis mais elevados da perigosidade de incêndio rural por via do crédito concedido às empresas".