Investimento de 40 milhões cria nova fábrica em Portalegre

A Evertis Ibérica vai construir uma nova fábrica em Portalegre para produzir filme à base de PET para diferentes aplicações, nomeadamente para embalagens alimentares e embalagens healthcare. Em causa está um investimento de 39,5 milhões que conta com 11,8 milhões de euros em apoios do Estado, apurou o ECO.

“O projeto envolve a criação de uma unidade industrial, sedeada em Portalegre, dedicada à produção de filmes à base de PET com maior teor de conteúdo reciclado e também com material de base biológica, orientados para as necessidades da indústria produtora de embalagens”, avançou ao ECO fonte oficial do Compete 2030.

O investimento total “ronda os 39,5 milhões de euros, prevendo-se, em cruzeiro, alcançar um volume de emprego de 154 postos de trabalho diretos”, revelou, por seu turno, fonte oficial da Aicep.

O projeto foi considerado de “interesse especial para a economia nacional pelo seu efeito estruturante para o desenvolvimento, diversificação e internacionalização da economia portuguesa” e, por isso, enquadra-se no Regime Contratual de Investimento (RCI). A minuta do contrato foi aprovada a 16 de dezembro, na sequência da candidatura apresentada pela empresa ao Sistema de Incentivos à Competitividade Empresarial estabelecido no Regulamento Específico da Área Temática Inovação e Transição Digital (REITD).

“Na sequência da análise levada a cabo pela AICEP, nos termos do RCI, concluiu-se que a referida operação reúne as condições necessárias à concessão de incentivos financeiros, o que motivou a aprovação da respetiva proposta negocial, integrando, nomeadamente, o incentivo máximo a conceder, taxa e forma de apoio, bem como as condições para a respetiva concessão”, lê-se no despacho assinado pelo secretário de Estado da Economia, João Rui da Silva Gomes Ferreira, e publicado em Diário da República a 23 de dezembro.

O incentivo acordado foi de “11.848.558,50 euros através de fundos nacionais uma vez que se trata de uma não PME”, revelou ao ECO fonte oficial do Compete, a entidade encarregue de aprovar o incentivo.

A sociedade promotora do investimento é a Everbio Unipessoal, sócia da Evertis Ibérica, que faz parte do Grupo IMG, uma “multinacional familiar presente na indústria de polímeros desde 1959 e pioneira na extrusão de PET”, lê-se no site da empresa, que nasceu em Santo Tirso. A Imatosgil, recomprou a unidade de produção de matérias plásticas, em Portalegre, em 2011 à La Seda de Barcelona, a quem tinham vendido em 2006. De acordo com a La Seda, na altura do negócio, o valor da venda foi de 5,6 milhões de euros a pagar entre 2011 e 2015.

A unidade de Portalegre, desenhada em 1996 para a produção de fibras de poliéster, foi reconvertida para a produção em processo contínuo de polímeros PET, tinha uma produção anual de 70 mil toneladas e chegou a ter a sua atividade industrial paralisada desde finais de 2010, até à compra pela sociedade participada pelos grupos portugueses Imatosgil e Banco Espírito Santo.

Hoje a Evertis é “uma produtora premium de filmes de barreira para embalagens de alimentos e outras aplicações de embalagens”, tem uma empresa “irmã”, a Selenis, que se concentra “na produção de copoliésteres especiais para uma ampla gama de aplicações”. O grupo é ainda formados pela Renascis, a empresa de reciclagem de PET, e a Renewis, dedicada a fornecer energia limpa e serviços de redução de carbono”, de acordo com a informação disponibilizada no site da empresa. E vai abrir um novo capítulo com este investimento de quase 40 milhões de euros.