Irmãos Martins transferem posição na Martifer para outra empresa

A posição detida por Carlos e Jorge Martins na Martifer foi transferida da sociedade I’M para uma outra sociedade, chamada Reflexo Destemido, que também é detida pelos dois irmãos e a quem passou a ser imputada uma participação de quase 86% na Martifer, segundo foi anunciado esta terça-feira ao mercado.

Esta transferência resultou da realização do capital da Reflexo Destemido por via da contribuição em espécie de Carlos e Jorge Martins das ações da I’M.

“Assim, em resultado da referida contribuição em espécie, a Reflexo Destemido passou a ser a única acionista da I’M, detendo 100% do respetivo capital social e, consequentemente, a participação qualificada na Martifer atribuível à I’M passou a ser também atribuível à Reflexo Destemido”, lê-se na informação partilhada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Essa participação qualificada corresponde a 85,59% na Martifer, que era atribuída à I’M após o acordo celebrado em agosto com a Mota-Engil e Visabeira Indústria, com esta última a lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) obrigatória sobre as restantes ações da Martifer.

A Visabeira já teve luz verde da parte da Comissão Europeia na semana passada para lançar a OPA que irá tirar a Martifer da bolsa.