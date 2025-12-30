Madeira mantém espetáculo de fogo-de-artifício às 00:00 apesar da previsão de mau tempo

O espetáculo de fogo-de-artifício que assinala a passagem de ano na Madeira vai ocorrer às 00:00 de quinta-feira, depois de o Governo Regional ter ponderando antecipá-lo para as 20:00 de quarta-feira, devido ao mau tempo, indicou esta terça-feira o executivo.

“Felizmente, temos boas notícias. A última previsão do IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera] é que o aviso laranja só irá acontecer a partir das três horas da manhã do dia 1. Isso significa que, nas atuais circunstâncias meteorológicas […], o fogo irá acontecer à meia-noite, conforme é habitual”, disse o presidente do executivo PSD/CDS-PP.

Miguel Albuquerque falava em conferência de imprensa na Quinta Vigia, sede da Presidência do Governo Regional, no Funchal, na qual referiu que se houver nova alteração o executivo irá comunicá-la até às 12:00 de quarta-feira. O IPMA colocou a costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira sob aviso laranja na quinta-feira, 1 de janeiro de 2026, com previsão de chuva por vezes forte, que poderá ser ocasionalmente sob a forma de granizo.

Inicialmente, o aviso estaria em vigor entre as 00:00 e as 09:00 do primeiro dia do ano, devido à passagem da depressão Francis, mas foi agora alterado para as 03:00, sendo que todo o arquipélago estará já sob aviso amarelo a partir das 18:00 de quarta-feira.

O tradicional espetáculo pirotécnico, um dos maiores cartazes da Madeira, decorre no Funchal e terá a duração de oito minutos, com fogo lançando a partir de 58 postos — 26 localizados no anfiteatro, 25 na avenida marginal e cinco em embarcações ao largo da baía –, num total de 22 toneladas de material pirotécnico e 97 mil disparos.