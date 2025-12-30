Pensões de janeiro já chegam com aumentos. Subida do CSI sentida só a partir de fevereiro

O Ministério do Trabalho garantiu esta terça-feira que as pensões relativas a janeiro já serão pagas com os valores atualizados, isto é, incorporando as atualizações resultantes do crescimento económico e da inflação. Já o aumento do valor de referência do Complemento Solidário para Idosos só será sentido a partir de fevereiro, estando garantido o pagamento de retroativos.

“Um esforço adicional da Segurança Social permitiu que as pensões relativas ao mês de janeiro já sejam pagas com os valores atualizados, e não apenas em fevereiro, como tinha sido anteriormente comunicado”, informou esta tarde o gabinete de Maria do Rosário Palma Ramalho.

De manhã, aquando da publicação da portaria que determina a atualização das pensões, a tutela tinha referido que os novos valores seriam considerados apenas a partir de fevereiro (com retroativos ao início do ano), “uma vez que as pensões desse mês têm de ser processadas ainda em dezembro“.

Entretanto, o Governo indicou, porém, que apesar de a portaria só ter sido publicada esta manhã, será possível incorporar as atualizações nos pagamentos de janeiro, que deverão acontecer no dia 8.

E que atualizações são essas? Com base nos dados da inflação e do crescimento económico, as pensões até 1.074,26 euros têm direito a uma atualização de 2,8% em janeiro. Segundo tem dito a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, a maioria das pensões de velhice encaixa neste patamar.

Já as pensões entre 1.074,26 euros e 3.222,78 euros vão subir 2,27%. E as pensões acima de 3.222,78 euros vão aumentar 2,02%. As pensões de montante superior a 6.445,56 euros não são objeto de atualização, como já aconteceu nos anos anteriores.

Por outro lado, o Ministério do Trabalho adiantou que “a atualização do CSI será feita em fevereiro, com retroativos a janeiro“. O Governo fixou um aumento do Complemento Solidário para Idosos (CSI), puxando o valor de referência para 670 euros mensais.

Como o próprio nome indica, o CSI serve para complementar os outros rendimentos do beneficiário. Deste modo, são apurados, primeiro, os rendimentos do idoso, que, depois, são confrontados com o valor de referência. A diferença entre esses dois montantes corresponde ao valor da prestação que é paga pela Segurança Social.