Portugal reembolsa 4,5 mil milhões de dívida em dezembro

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP recomprou no mercado, esta segunda-feira, 886 milhões de euros em títulos de dívida com maturidade em 2026 e 2027. Contabilizando a recompra realizada no passado dia 17 e a amortização antecipada ao MEEF, no dia 22 de dezembro, Portugal reembolsou antecipadamente cerca de 4,5 mil milhões de euros de dívida pública, apenas este mês.

“Num contexto de excesso de liquidez da tesouraria do Estado no final do ano e com o intuito de suavizar o perfil de reembolsos nos próximos dois anos a um custo favorável, no dia 29 de dezembro de 2025, o IGCP, E.P.E. realizou operações de recompra de títulos de dívida em mercado com diversos operadores no montante total de 886 milhões de euros“, adianta o instituto que gere a dívida pública portuguesa em comunicado.

“Esta operação soma-se ao leilão de recompra de Obrigações do Tesouro no passado dia 17 de dezembro, num valor superior a mil milhões de euros, e à amortização antecipada de dívida ao Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira (MEEF), no passado dia 22 de dezembro, no montante de 2,5 mil milhões de euros”, adiantou num comunicado o ministério das Finanças.

Segundo o mesmo comunicado, com estas operações, “foi possível à República Portuguesa amortizar, antecipadamente, em dezembro, cerca de 4,5 mil milhões de euros de dívida pública, ou seja, cerca de 1,4% do PIB“.

No total, o IGCP recomprou dívida de obrigações do tesouro (OT) e bilhetes do tesouro (BT) de seis linhas, quatro com maturidade em 2026 e as outras duas no ano seguinte. O maior abate foi feito na linha OT 2.875% 21JUL2026, que vence em julho do próximo ano, com a entidade liderada por Pedro Cabeços a recomprar 590 milhões de euros destes títulos.

A segunda maior recompra, no valor de 175 milhões de euros, foi em obrigações OT 0.7% 15OUT2027, com maturidade em outubro de 2027. Ainda com prazo em 2027, o IGCP recomprou 10 milhões de euros de obrigações com maturidade em abril de 2027 e um cupão de 4,125% (OT 4.125% 14ABR2027).

No que diz respeito a dívida de curto prazo, o IGCP recomprou 51 milhões de títulos de bilhetes do tesouro que vencem em maio de 2026 e 30 milhões em cada uma de duas linhas de BT, com prazos em julho e setembro do próximo ano. Os títulos recomprados serão cancelados.

“A redução continuada do endividamento do Estado advém da boa situação económica e orçamental do país, resultante do mérito das famílias e das empresas, na criação de riqueza”, destacam as Finanças.

(Notícia atualizada às 10h50)