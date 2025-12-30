Presidenciáveis vão gastar 4,5 milhões de euros em campanha. Mendes, Seguro e Melo têm os maiores orçamentos
Marques Mendes, Seguro e Gouveia e Melo estimam uma despesa superior a um milhão de euros em campanha. André Ventura fica perto, com 900 mil euros. Cotrim não entregou orçamento.
As presidenciais de 18 de janeiro não serão apenas as mais concorridas de sempre, como se arriscam a ser aquelas em que os candidatos mais gastam em campanha. No total, a despesa prevista totaliza mais de 4,5 milhões de euros, com diferenças consideráveis entre os orçamentos que tem como ‘campeões’ Marques Mendes, Gouveia e Melo e Seguro.
Dos 11 candidatos admitidos pelo Tribunal Constitucional na corrida a Belém apenas nove entregaram o orçamento da campanha. De acordo com a informação disponibilizada pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), João Cotrim de Figueiredo e Humberto Correia não o fizeram.
E entre os nove nem todos discriminam a despesa prevista, uma vez que António Filipe e André Pestana reportam apenas a receita esperada. Deste modo, os restantes sete candidatos estimam gastar um total de 4.523.310 euros, com Luís Marques Mendes, António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo a apresentarem os maiores encargos.
Luís Marques Mendes é o mais despesista, estimando gastar 1,32 milhões de euros, o mesmo valor que prevê arrecadar em receitas. Segue-se na lista António José Seguro, que orçamentou 1,13 milhões de euros em despesa e 1,49 milhões de euros em receita, e Henrique Gouveia e Melo, cujo orçamento aponta para 1,025 milhões em despesa, valor coberto pelo mesmo valor esperado em receita.
No ranking e com uma despesa aproximada dos três candidatos, que somados representam quase metade do bolo da despesa total do conjunto de presidenciáveis, apresenta-se André Ventura: 900 mil euros, com um valor igual para encargos e receitas.
Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.
No extremo oposto, está Manuel João Vieira, com uma despesa prevista de 860 euros, enquanto Jorge Pinto prevê 97 mil euros e Catarina Martins 50,45 mil euros.
A campanha de janeiro candidata-se a ser a de eleições presidenciais em que os candidatos mais investiram, com a última campanha, em 2020, realizada durante a pandemia (com constrangimentos e sem comícios) a contar com uma despesa de 1.005.067 euros, e a de 2016 de 3,36 milhões de euros, de acordo com os orçamentos iniciais entregues pelas campanhas na ECFP.
Embora a comparação direta com campanha de 2016, a última realizada em condições semelhantes à de 2026, requeira o cuidado adicional do efeito da inflação em dez anos, assinala-se que há dez anos Edgar Silva, o candidato apoiado pelo PCP, apresentou o orçamento inicial com a maior despesa prevista: 750 mil euros.
Apesar dos orçamentos previstos, os valores efetivos podem posteriormente variar, com os candidatos a poderem gastar quer mais, quer menos do que o estimado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Presidenciáveis vão gastar 4,5 milhões de euros em campanha. Mendes, Seguro e Melo têm os maiores orçamentos
{{ noCommentsLabel }}