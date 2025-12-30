Presidenciáveis vão gastar 4,5 milhões de euros em campanha. Mendes, Seguro e Melo têm os maiores orçamentos

As presidenciais de 18 de janeiro não serão apenas as mais concorridas de sempre, como se arriscam a ser aquelas em que os candidatos mais gastam em campanha. No total, a despesa prevista totaliza mais de 4,5 milhões de euros, com diferenças consideráveis entre os orçamentos que tem como ‘campeões’ Marques Mendes, Gouveia e Melo e Seguro.

Dos 11 candidatos admitidos pelo Tribunal Constitucional na corrida a Belém apenas nove entregaram o orçamento da campanha. De acordo com a informação disponibilizada pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), João Cotrim de Figueiredo e Humberto Correia não o fizeram.

E entre os nove nem todos discriminam a despesa prevista, uma vez que António Filipe e André Pestana reportam apenas a receita esperada. Deste modo, os restantes sete candidatos estimam gastar um total de 4.523.310 euros, com Luís Marques Mendes, António José Seguro e Henrique Gouveia e Melo a apresentarem os maiores encargos.

Luís Marques Mendes é o mais despesista, estimando gastar 1,32 milhões de euros, o mesmo valor que prevê arrecadar em receitas. Segue-se na lista António José Seguro, que orçamentou 1,13 milhões de euros em despesa e 1,49 milhões de euros em receita, e Henrique Gouveia e Melo, cujo orçamento aponta para 1,025 milhões em despesa, valor coberto pelo mesmo valor esperado em receita.

No ranking e com uma despesa aproximada dos três candidatos, que somados representam quase metade do bolo da despesa total do conjunto de presidenciáveis, apresenta-se André Ventura: 900 mil euros, com um valor igual para encargos e receitas.

No extremo oposto, está Manuel João Vieira, com uma despesa prevista de 860 euros, enquanto Jorge Pinto prevê 97 mil euros e Catarina Martins 50,45 mil euros.

A campanha de janeiro candidata-se a ser a de eleições presidenciais em que os candidatos mais investiram, com a última campanha, em 2020, realizada durante a pandemia (com constrangimentos e sem comícios) a contar com uma despesa de 1.005.067 euros, e a de 2016 de 3,36 milhões de euros, de acordo com os orçamentos iniciais entregues pelas campanhas na ECFP.

Embora a comparação direta com campanha de 2016, a última realizada em condições semelhantes à de 2026, requeira o cuidado adicional do efeito da inflação em dez anos, assinala-se que há dez anos Edgar Silva, o candidato apoiado pelo PCP, apresentou o orçamento inicial com a maior despesa prevista: 750 mil euros.

Apesar dos orçamentos previstos, os valores efetivos podem posteriormente variar, com os candidatos a poderem gastar quer mais, quer menos do que o estimado.