Sérvulo integra parte da equipa de TMT da Telles

A Sérvulo integra parte da equipa da Telles na sua equipa de TMT, Digital, Cibesegurança, Privacidade e Proteção de Dados. “É com enorme satisfação que integraremos, a partir de janeiro, a equipa liderada por Pedro Vidigal Monteiro e Ana Ferreira Neves. Esta integração representa um passo importante na consolidação da SÉRVULO nas áreas de Digital, Privacidade, Proteção de Dados, Cibersegurança e TMT. A experiência, visão estratégica e capacidade de liderança desta equipa integram um movimento de reforço da Sociedade em áreas estratégicas e transacionais”, destaca Manuel Magalhães, Managing Partner da Sérvulo & Associados.

“É uma grande satisfação iniciar este projeto na SÉRVULO, uma sociedade de referência no mercado jurídico, ao lado de uma equipa que se distingue pela sua excelência técnica e profissional. Num momento marcado pela aceleração tecnológica, pela inteligência artificial e pelo aumento dos desafios de cibersegurança, acreditamos que este reforço permitirá responder, com ainda maior profundidade, rigor e independência, às necessidades dos clientes”, destaca Pedro Vidigal Monteiro, que assume a liderança da área.

Com mais de 20 anos de experiência, Pedro Vidigal Monteiro atua nas áreas de TMT, Proteção de Dados, Privacidade e Cibersegurança. Sócio na Telles, desde 2020, exerceu advocacia em Moçambique, entre 2003 e 2007, e reúne diversos artigos publicados sobre investimento estrangeiro em África, em revistas internacionais especializadas.

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1998), tem ainda uma Pós-Graduação em Contratos Públicos, pela mesma instituição, e uma Pós-Graduação em Fiscalidade, pelo Instituto Superior de Ciências Técnicas Empresariais – ISCTE/Overgest, bem como uma Pós-Graduação em Propriedade Intelectual pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual.

Ana Ferreira Neves tem trabalhado os temas do Digital, Privacidade e Cibersegurança. Sócia na Telles, desde 2025, foi Associada Principal na Garrigues, entre 2010 e 2022, e Associada Sénior na Leónidas, Matos & Associados, entre 2001 e 2010.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, Ana Ferreira Neves reúne ainda Pós-graduações em Regulamento dos Serviços Digitais, em e-commerce e em Direito Comercial.

Marta de Jesus Teixeira tem trabalhado nas áreas do Digital, Privacidade e Cibersegurança, como associada na Telles desde 2023. Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2019), tem um Mestrado em Direito Empresarial.

Associado na Telles, desde 2025, Marco Dias Vieira trabalha nas áreas de TMT e Digital, Privacidade e Cibersegurança. Foi estagiário na BAS e na Miranda e ainda estagiário na Andersen Tax & Legal, entre 2021 e 2023. Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (2019), tem ainda uma Pós-graduação avançada em Direito da Arbitragem.

Rodrigo Barreiros Ferreira trabalha nas áreas de TMT e Digital, Privacidade e Cibersegurança. Associado na Telles, desde 2025, foi Gestor de Contas na Beyond Coordinate (2024), Consultor jurídico na Vision D (2023 – 2024) e estagiário de Propriedade Intelectual na Inventa (2023). Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (2022), conta ainda no seu curriculum com uma Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e um Mestrado em Produção Executiva de Conteúdos Audiovisuais, UNIE – The Core Entertainment Science School, em Madrid (2024 – 2025).

Associada na Telles, desde 2018, Beatriz Reis Santos tem trabalhado na área do Digital, Privacidade e Cibersegurança. Foi estagiária na ABC Legal (2016 – 2018) e no Arbitrare (2015). Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra (2014), frequenta (atualmente) o Curso Avançado de Direito da Cibersegurança e do Ciberespaço, da Universidade de Lisboa e da Academia Militar. Tem ainda um Mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais.

Com a integração desta equipa, a SÉRVULO passa, assim, a contar com 37 sócios, num total de mais de 130 advogados, entre mais de 160 colaboradores.