Inteligência Artificial

SoftBank finaliza investimento de 40 mil milhões de dólares na OpenAI

A SoftBank concluiu o investimento de 40 mil milhões de dólares na OpenAI, reforçando a sua participação para mais de 10% e impulsionando projetos de IA nos EUA.

A SoftBank concluiu o investimento de 40 mil milhões de dólares (cerca de 33,9 mil milhões de euros) na OpenAI. A notícia é avançada pela CNBC, que detalha que o conglomerado japonês enviou entre 22 e 22,5 mil milhões de dólares na semana passada, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A SoftBank já tinha investido 18 mil milhões de dólares no ano passado e conclui agora o investimento total, que eleva a sua participação na OpenAI para mais de 10%.

O financiamento estava previsto ser disponibilizado ao longo de 12 a 24 meses, sendo parte do montante destinada a apoiar o desenvolvimento da infraestrutura de inteligência artificial (IA) da OpenAI, conhecida como “Stargate”, uma joint venture com a Oracle e a própria SoftBank. Esta iniciativa envolve investimentos de 500 mil milhões de dólares para a construção de centros de dados nos EUA.

O gigante japonês de telecomunicações, tecnologia e investimento registou quase o triplo do lucro entre abril e setembro, o primeiro semestre do seu ano fiscal, impulsionado, em grande parte, pelos seus investimentos no setor da inteligência artificial.

A OpenAI assumiu compromissos superiores a 1 bilião de dólares em investimentos em infraestrutura para os próximos anos, incluindo acordos com fabricantes de semicondutores como a Nvidia, a AMD e a Broadcom.

Ao longo do tempo, a SoftBank tem apostado em empresas de tecnologia e inteligência artificial, tendo sido um dos primeiros investidores na Nvidia, participação que vendeu na totalidade no mês passado, no valor de 5,8 mil milhões de dólares, com o objetivo de reforçar o financiamento do seu investimento na OpenAI.

Nos últimos meses, várias empresas têm investido somas avultadas na construção de infraestruturas capazes de sustentar a crescente procura por soluções de IA e as cada vez maiores necessidades de capacidade computacional.

Esta segunda-feira foi também noticiado que o SoftBank acordou o pagamento de 3,39 mil milhões de dólares pela aquisição da empresa de centros de dados DigitalBridge, numa operação destinada a reforçar a sua aposta na inteligência artificial.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

SoftBank finaliza investimento de 40 mil milhões de dólares na OpenAI

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Amazon negoceia para investir 10 mil milhões na OpenAI

Tiago Alexandre Pereira,

Apesar de ainda estarem em fase inicial, as conversações apontam para um investimento da Amazon superior a 10 mil milhões de dólares na OpenAI, incluindo fornecimento de chips e infraestrutura.