SoftBank finaliza investimento de 40 mil milhões de dólares na OpenAI

A SoftBank concluiu o investimento de 40 mil milhões de dólares (cerca de 33,9 mil milhões de euros) na OpenAI. A notícia é avançada pela CNBC, que detalha que o conglomerado japonês enviou entre 22 e 22,5 mil milhões de dólares na semana passada, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. A SoftBank já tinha investido 18 mil milhões de dólares no ano passado e conclui agora o investimento total, que eleva a sua participação na OpenAI para mais de 10%.

O financiamento estava previsto ser disponibilizado ao longo de 12 a 24 meses, sendo parte do montante destinada a apoiar o desenvolvimento da infraestrutura de inteligência artificial (IA) da OpenAI, conhecida como “Stargate”, uma joint venture com a Oracle e a própria SoftBank. Esta iniciativa envolve investimentos de 500 mil milhões de dólares para a construção de centros de dados nos EUA.

O gigante japonês de telecomunicações, tecnologia e investimento registou quase o triplo do lucro entre abril e setembro, o primeiro semestre do seu ano fiscal, impulsionado, em grande parte, pelos seus investimentos no setor da inteligência artificial.

A OpenAI assumiu compromissos superiores a 1 bilião de dólares em investimentos em infraestrutura para os próximos anos, incluindo acordos com fabricantes de semicondutores como a Nvidia, a AMD e a Broadcom.

Ao longo do tempo, a SoftBank tem apostado em empresas de tecnologia e inteligência artificial, tendo sido um dos primeiros investidores na Nvidia, participação que vendeu na totalidade no mês passado, no valor de 5,8 mil milhões de dólares, com o objetivo de reforçar o financiamento do seu investimento na OpenAI.

Nos últimos meses, várias empresas têm investido somas avultadas na construção de infraestruturas capazes de sustentar a crescente procura por soluções de IA e as cada vez maiores necessidades de capacidade computacional.

Esta segunda-feira foi também noticiado que o SoftBank acordou o pagamento de 3,39 mil milhões de dólares pela aquisição da empresa de centros de dados DigitalBridge, numa operação destinada a reforçar a sua aposta na inteligência artificial.