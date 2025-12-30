Solverde foi a única a candidata ao casino de Espinho. Estoril Sol desiste do casino na Póvoa de Varzim
Os franceses do grupo Lucien Barrière foram os únicos a apresentar uma proposta financeira pela concessão do casino da Póvoa de Varzim. Solverde tenta segurar casino de Espinho.
A Solverde, ex-cliente da empresa familiar de Montenegro, foi a única a apresentar uma proposta pela concessão de mais 15 anos do casino de Espinho, avança o jornal Expresso esta terça-feira.
Já a Estoril Sol terá desistido do casino na Póvoa de Varzim ao não apresentar uma candidatura para esta zona de jogo. Os franceses do grupo Lucien Barrière, de acordo com o jornal, foram os únicos candidatos à concessão do casino Póvoa de Varzim.
Ambas as propostas às concessões tem agora de ser avaliadas por um júri independente – com representantes do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos, do Turismo de Portugal e um magistrado nomeado pelo Ministério Público – para se perceber se cumprem os requisitos.
O prazo para as propostas terminou esta segunda-feira, dia 29 de dezembro, no dia em que o Governo prolongou as concessões dos casinos nas zonas de jogo do Algarve, de Espinho e da Póvoa de Varzim por mais três meses. Já o prazo para os casinos hoje concessionados à Solverde no Algarve – Vilamoura, Portimão e Praia da Rocha – acaba a 4 de janeiro.
“O alargamento do prazo torna-se necessário para que seja possível cumprir todos os formalismos exigíveis à, uma vez que não foi possível concluir o processo de atribuição das novas concessões até ao termo das atuais, fixado em 31 de dezembro de 2025”, justificou o Executivo no comunicado após um Conselho de Ministros sem conferência de imprensa.
Horas depois, no final da noite, o Presidente da República promulgou este diploma do Governo, com Marcelo Rebelo de Sousa a sublinhar a “ausência” de Luís Montenegro numa reunião de Conselho de Ministros, em que se debateu um dossier em que o primeiro-ministro pediu escusa pela relação pessoal que tem com os proprietários da Solverde.
