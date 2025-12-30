Tecnológica espanhola Indra fecha compra da Hispasat por 725 milhões

A tecnológica espanhola Indra fechou a compra de 89,68% da Hispasat à empresa Redeia por 725 milhões de euros, depois do cumprimento das condições precedentes estipuladas no acordo, informaram hoje ambas as empresas. Em Portugal, a Indra emprega mais de 600 pessoas.

Em comunicado ao regulador de mercado espanhol CNMV, é referido que a transação dá à Indra o controlo da Hispasat, uma operadora de serviços governamentais de satélites nas áreas da defesa, segurança, inteligência e relações externas.

“Os grandes projetos exigem grandes alianças, e acreditamos que esta é uma delas. A Hispasat traz avanços estratégicos fundamentais para a Indra”, salientou Ángel Escribano, presidente executivo do Indra Group aos acionistas, citado em comunicado enviado às redações no início de dezembro, após a aprovação da operação pelos acionistas da tecnológica.

“Esta aquisição reforça as nossas capacidades industriais e tecnológicas no espaço, que não é apenas um domínio crucial para a segurança e defesa, mas também fundamental para o desenvolvimento da soberania europeia. Mantemo-nos empenhados no nosso objetivo comum de transformar a Indra numa empresa que impacta diretamente a economia e o emprego locais, ao mesmo tempo que reforça a sua capacidade de competir com as principais empresas tecnológicas e industriais europeias e globais”, referiu ainda.

Para José Vicente de los Mozos, “a integração do conhecimento e das capacidades da Hispasat permite-nos abranger toda a cadeia de valor e tornar-nos numa referência europeia. O espaço está a consolidar-se como um domínio estratégico, com uma crescente dualidade entre as aplicações civis e militares”.

“Estamos a falar de questões cruciais como as comunicações seguras e a vigilância por satélite para garantir a soberania nacional e a proteção dos nossos dados privados. Além disso, a integração da Hispasat complementa as nossas capacidades no setor da defesa com uma das frotas de satélites militares mais avançadas do mundo”, disse ainda o CEO da Indra Group, citado no mesmo comunicado,