Telefónica Tech posiciona-se como líder no mercado de linhas IoT em Espanha em 2025

A empresa conseguiu posicionar-se como líder no mercado de IoT em Espanha e continuou a expandir as suas alianças e capacidades nas diferentes tecnologias.

A unidade de negócios digitais da Telefónica encerrou o mês de novembro (últimos dados disponíveis) com 17 milhões de dispositivos conectados, o que representa um aumento de 240% no número de linhas IoT no acumulado do ano, graças principalmente ao impulso dos beacons conectados V-16, que serão obrigatórios a partir de 1 de janeiro e aos quais a Telefónica Tech fornece conectividade IoT para 70% dos modelos.

A empresa conta com uma solução integral de conectividade IoT gerida através da sua plataforma Kite, que foi reconhecida este ano por empresas de análise tão relevantes como a Gartner, Kaleido Intellingence, Juniper Research e Transforma Insights.

A Kite permite aos clientes, entre outras coisas, administrar e gerir os seus dispositivos em tempo real; supervisionar o consumo e os gastos com comunicações e detetar automaticamente usos não autorizados graças à inteligência artificial.

CIBERSEGURANÇA

A cibersegurança continuou a ser este ano uma das principais prioridades para o tecido empresarial, face ao aumento das ameaças. O serviço «Tu Empresa Segura Lite» da Telefónica Tech conseguiu proteger, nos seus primeiros seis meses, cerca de 15 000 trabalhadores independentes e microempresas, e bloqueou mais de 180 000 ameaças. Além disso, a empresa continuou a reforçar os seus serviços de cibersegurança com alianças como a da IBM para desenvolver e oferecer soluções de segurança quântica, além das soluções de segmentação de ativos da Akamai, de segurança na nuvem em ambientes multicloud da Wiz e de ciberinteligência da SpyCloud para proteger a identidade.

Durante 2025, a Telefónica Tech também selou importantes alianças em matéria de governança e qualidade de dados com a Collibra, Anjana Data e Confluent para ajudar as organizações a acelerar a adoção da inteligência artificial. Lançou também uma plataforma de IA generativa para que as organizações possam criar assistentes virtuais personalizáveis capazes de resolver consultas complexas, automatizar tarefas repetitivas e otimizar processos internos, além de se ter aliado à Perplexity para oferecer o serviço «Perplexity Enterprise Pro» a clientes empresariais.

A Telefónica Tech alcançou receitas de 1,641 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 13,5% em termos interanuais, após registar um crescimento significativo no último trimestre, devido principalmente à aceleração em Espanha.