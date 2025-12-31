5 coisas que vão marcar o dia

Em véspera de Ano Novo e em dia de tolerância de ponto para os trabalhadores da Função Pública, o INE vai medir o pulso à inflação e ao setor turístico, e o Eurostat vai revelar dados sobre o comércio de fogo de artifício. Nesta quarta-feira a Bolsa de Lisboa fecha mais cedo e os trabalhadores das empresas de distribuição estão em greve.

Como estão os preços no consumidor

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela esta quarta-feira o índice de preços no consumidor referente a dezembro deste ano depois de, em novembro, ter abrandado para 2,2%, ou seja, 0,1 pontos percentuais abaixo da variação de outubro. Novembro foi o terceiro mês consecutivo de arrefecimentos dos preços de venda ao consumidor. Neste último dia de 2025, o INE divulga igualmente dados sobre a atividade turística de novembro.

Como evolui o comércio de fogo de artifício na UE

Já lá fora, à boleia da época festiva, o gabinete de estatísticas europeu Eurostat apresenta indicadores sobre o comércio de fogo de artifício em 2024.

Trabalhadores de empresas de distribuição em greve

Os trabalhadores das empresas de distribuição paralisam nesta quarta-feira para reivindicarem o aumento dos salários e a defesa dos seus direitos. Exigem igualmente ter trabalho digno e valorização profissional. A greve foi convocada pelo SITESE – Sindicato dos Trabalhadores do Setor de Serviços e abrange as empresas filiadas na Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

Função Pública “goza” terceiro dia de tolerância de ponto

Esta quarta-feira há tolerância de ponto para os trabalhadores da Função Pública, o terceiro dia deste ano concedido pelo Governo, mais um do que é habitual. Além das vésperas de Natal, 24, e de Ano Novo, 31 de dezembro, o Executivo de Luís Montenegro decidiu conceder tolerância de ponto aos funcionários públicos no passado dia 26 de dezembro, uma sexta-feira.

Sessões curtas na bolsa de Lisboa

Em véspera de Ano Novo, a bolsa de Lisboa encerra às 13h, mais cedo do que o horário habitual (16h30), voltando a negociar sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026.