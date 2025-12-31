Canadá aumenta restrições a imigração parando programa para refugiados qualificados

O Governo canadiano introduziu esta quarta-feira mais uma medida para reduzir o número de imigrantes que chegam ao país, suspendendo um programa-piloto para atrair refugiados qualificados e preencher vagas de emprego.

O Programa Piloto de Caminhos para a Mobilidade Económica, em vigor desde 2018, oferecia aos refugiados qualificados a oportunidade de “imigrar para o Canadá através de programas económicos”, e facilitou a chegada de engenheiros, profissionais de saúde e outros profissionais em áreas de elevada procura.

Numa mensagem publicada no site do programa, o Governo canadiano indica agora que não aceita novas candidaturas, após atingir a sua quota para 2025.

O jornal The Globe and Mail noticiou esta quarta-feira que as autoridades canadianas admitiram até ao momento apenas metade da meta inicial, cerca de mil pessoas, e que não há data definida para retomar o programa.

As autoridades canadianas alertaram ainda que o processamento dos pedidos já enviados pode demorar até três anos.

A suspensão do programa surge pouco depois de Otava ter interrompido outro programa piloto de imigração a 19 de dezembro, também sem data de reinício, destinado a atrair trabalhadores para cuidar de idosos, pessoas com deficiências e crianças.

Desde 2024, o Governo canadiano tem tomado medidas para reduzir drasticamente o número de imigrantes que chegam ao país todos os anos, incluindo residentes permanentes, trabalhadores estrangeiros temporários e estudantes internacionais.

Até ao ano passado, o Canadá era o país do G7 com o crescimento populacional mais rápido, de 2,7% ao ano, devido ao fluxo maciço de imigrantes, cujo número subiu de 300.000 em 2015 para quase 500.000 em 2024. Estes números são ainda mais impulsionados pelos estudantes internacionais (682.889 em 2023) e pelos trabalhadores estrangeiros temporários (quase um milhão em 2023).

O Governo canadiano pretende agora reduzir a proporção de trabalhadores estrangeiros temporários no país dos atuais 7% para 5% nos próximos anos.

Em novembro, anunciou que aceitaria apenas 385.000 residentes temporários em 2026 e 370.000 em 2027 e 2028, além de cortar o número de estudantes internacionais e trabalhadores estrangeiros temporários em mais de 50%.

As medidas tomadas já começaram a surtir efeito: a 17 de dezembro, o Statistics Canada informou que, pela primeira vez em décadas, a população do Canadá caiu 0,2% no terceiro trimestre do ano, com uma perda de 76.068 pessoas.