Fortuna dos multimilionários continua a ‘engordar’. Em 2025 cresceu 2,2 biliões de dólares

As 500 pessoas mais ricas do mundo continuam a ver a sua fortuna pessoal a crescer e, em 2025 registaram um aumento recorde de 2,2 biliões de dólares. Segundo a Bloomberg, os mercados em expansão, desde ações a criptomoedas e metais preciosos, fizeram disparar o valor dos ativos.

Os ganhos, que elevaram o património deste conjunto de bilionários para 11,9 biliões de dólares, foram impulsionados pela vitória eleitoral de Donald Trump no final de 2024, e apenas sofreram uma breve quebra em abril, quando o receio de tarifas impostas pela nova administração dos EUA levou a uma queda dos mercados, provocando a maior perda de riqueza num único dia desde a pandemia.

Como seria expectável o setor das grandes tecnológicas liderou os lucros, impulsionado pela euforia em torno da inteligência artificial (IA), que continua a catapultar as ações das tecnológicas norte-americanas.

Cerca de um quarto de todos os ganhos registados pelo índice da Bloomberg tem origem em apenas oito indivíduos, incluindo o presidente da Oracle, Larry Ellison, o CEO da Tesla, Elon Musk, o cofundador da Alphabet, Larry Page, e o fundador da Amazon, Jeff Bezos. Ainda assim esta contribuição foi menor do que no ano passado, quando os mesmos oito multimilionários representaram 43% dos ganhos totais.

Elon Musk lidera a lista dos mais ricos

O líder da Tesla e da SpaceX mantém-se no topo da lista dos mais ricos do mundo e, em 2025, ganhou 190,3 mil milhões de dólares, permanecendo no centro das atenções ao longo do ano. Apesar de perdas temporárias, provocadas por críticas à sua interferência política e pela queda das ações da Tesla, a sua fortuna recuperou depois de se afastar da Casa Branca.

A recente valorização da SpaceX, agora a empresa privada mais valiosa do mundo, fez com que o património de Elon Musk ultrapassasse os 622,7 mil milhões de dólares, enquanto o novo pacote de compensação aprovado pelos acionistas da Tesla poderá colocá-lo no caminho para se tornar o primeiro trilionário do mundo.

Família Trump contabiliza 6,8 mil milhões de património líquido

Donald Trump e a sua família registaram um crescimento mais modesto, mas consistente, da sua riqueza em 2025, com um ganho anual de 282 milhões de dólares, elevando o património líquido para 6,8 mil milhões de dólares. A sua fortuna continua ligada a imóveis, investimentos e atividades empresariais, refletindo uma subida relativamente estável face a outros multimilionários que tiveram ganhos extraordinários ao longo do ano.

Larry Ellison, cofundador da Oracle, arrecadou 57,7 mil milhões de dólares

Aos 81 anos, o cofundador da Oracle, contabiliza um património líquido de 249,8 mil milhões de dólares e tem assumido mais responsabilidades na gestão diária da empresa, liderando o ambicioso projeto de expansão em infraestrutura de IA. O património líquido de Ellison disparou 89 mil milhões de dólares num só dia, após um relatório trimestral excecional ligado à expansão da Oracle em IA, marcando a maior subida diária de riqueza alguma vez registada pelo Bloomberg Billionaires Index até à data.

Além disso, tem investido no setor mediático, incluindo o apoio financeiro à aquisição hostil de 108 mil milhões de dólares da Warner Bros pelo filho David Ellison, e participa em projetos como o Stargate AI e TikTok nos EUA, que poderão aumentar ainda mais a sua fortuna em 2026.

Gina Rinehart, a australiana mais rica, ganhou 12,6 mil milhões de dólares

A australiana Gina Rinehart, líder da Hancock Prospecting e a pessoa mais rica da Oceânia, beneficiou do foco global na aquisição de minerais raros essenciais para tecnologias modernas. Através da sua empresa, Gina Rinehart detém a maior carteira de minerais raros fora da China, consolidando-se como uma peça-chave numa geopolítica cada vez mais tensa.

Em 2025, o seu património líquido atingiu 37,7 mil milhões de dólares, com um ganho anual de 12,6 mil milhões de dólares. Participou em eventos na propriedade de Trump em Mar-a-Lago e investe na Trump Media & Technology Group, ampliando ainda mais a sua influência e fortuna.