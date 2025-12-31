Redes Sociais

França quer banir redes sociais a menores de 15 anos a partir de setembro

 Rafael Correia,

O país liderado por Emmanuel Macron está prestes a avançar com restrições após movimentos semelhantes na Dinamarca e na Austrália.

A França planeia proibir o acesso aos menores de 15 anos às redes sociais já a partir de setembro de 2026. A legislação deverá ser debatida no parlamento francês no início do novo ano, em conjunto com a proibição dos telemóveis nas escolas secundárias, avançam os jornais Le Monde e France Info, em informação já replicada por outros meios internacionais.

Esta é a mais recente movimentação no campo da proibição do acesso às redes sociais pelos jovens, que ganhou mais força desde que a Austrália bloqueou, em dezembro, o acesso a menores de 16 anos a plataformas como o TikTok, Instagram, Youtube e Reddit.

Para lá de França, a Dinamarca é um dos países europeus que está a preparar a mesma proibição a menores de 15 anos de idade. Foi este país que, na sua presidência do Conselho da União Europeia que termina esta quarta-feira, tomou este assunto como prioridade a nível europeu, tendo a discussão chegado ao Parlamento Europeu. Os eurodeputados aprovaram mesmo uma recomendação de os 16 anos serem a idade mínima para aceder às redes sociais.

O assunto promete não sair da agenda com a Irlanda a preparar-se para defender uma restrição a nível europeu, ao estilo da Austrália, avança o portal Euractiv. Esta ideia deverá ser levada à União Europeia na segunda metade de 2026, quando o país presidir o Conselho da União Europeia.

