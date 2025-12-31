Gilda Carvalho é a nova diretora adjunta da RTP2 e RTP Memória. ERC já aprovou

A nomeação é a mais recente mexida nas direções do grupo RTP, tendo sido já aprovada pela ERC.

O conselho de administração da RTP nomeou Gilda Carvalho para o cargo de diretora adjunta da RTP2 e RTP Memória, juntando-se assim à equipa liderada por Gonçalo Madail. A nomeação foi aprovada pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) na terça-feira, 30 de dezembro.

Na deliberação, a ERC nota que Gilda Carvalho é “uma profissional com considerável e importante experiência no setor específico para que é nomeada, incluindo no seu percurso profissional o desempenho de cargos de coordenação e de chefia, e ao serviço da RTP, o que lhe confere um conhecimento aprofundado do funcionamento da concessionária do serviço público de media”.

A profissional desempenhava desde novembro de 2023 o cargo de subdiretora da RTP Memória & Imagem e Inovação, de acordo com a informação no seu Linkedin.

Esta é a mais recente movimentação nas direções do grupo RTP após ter reduzido, em junho, o número de diretores e diretores adjuntos de 30 para apenas 23 diretores (com cinco direções em acumulação).

Esse processo marcou a saída de Teresa Paixão da direção da RTP2 e de Nuno Galopim da direção da Antena 1. Esteve ainda envolvido em polémica com a substituição de António José Teixeira por Vítor Gonçalves na direção de informação da RTP.

Meses depois, em setembro, o grupo nomeou Ricardo Matos Salvado para diretor adjunto de programação da Antena 1, RDP Internacional, e RDP África e Nuno Galopim para diretor adjunto de programação da Antena 2.