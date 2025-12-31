IA pode eliminar até 200 mil empregos na banca europeia até 2030

Até 2030, a inteligência artificial poderá levar à eliminação de até 200 mil postos de trabalho no setor bancário europeu. A estimativa é avançada pelo Financial Times, com base em previsões de analistas da empresa de serviços financeiros Morgan Stanley, que aponta para uma aceleração significativa da adoção de ferramentas de IA pelos bancos e uma maior oferta de serviços online, que têm levado ao encerramento de balcões físicos.

Segundo a mesma análise, este processo poderá traduzir-se numa redução de cerca de 10% da força de trabalho do setor. Atualmente, os bancos europeus empregam aproximadamente 2,12 milhões de pessoas, tornando o impacto potencial particularmente significativo. De acordo com a análise de 35 instituições financeiras, os cortes são mais prováveis em áreas como serviços centrais, back office e funções administrativas, bem como em cargos nas áreas de gestão de risco e compliance, à medida que as instituições procuram reduzir custos e aumentar a eficiência operacional.

“Muitos bancos têm registado ganhos de eficiência provenientes da IA e de uma maior digitalização na ordem dos 30%”, afirma o Morgan Stanley.

Os analistas do Morgan Stanley afirmam que a inteligência artificial oferece aos bancos uma oportunidade para melhorar os rácios entre o custo e a receita, um indicador essencial de eficiência acompanhado de perto pelos investidores, numa altura em que os cortes de custos realizados anteriormente já não estão a atingir os resultados esperados.

De acordo com a previsão, uma maior digitalização e o recurso à IA podem alterar significativamente o panorama bancário europeu nos próximos anos, sobretudo nos bancos de retalho e em países como França e Alemanha, onde o rácio entre o custo e receita continua elevado.