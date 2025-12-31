Inflação terá desacelerado para 2,3% em 2025

Os preços terão desacelerado este ano. A taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC) deverá ser de 2,3% em 2025, abaixo dos 2,4% registados no ano passado, de acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgada esta quarta-feira.

A estimativa anual fica acima da mais recente do Banco de Portugal, que aponta para um recuo da inflação para 2,2% em 2025. É precisamente a mesma taxa prevista pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) no World Economic Outlook. Já o Governo projetou, no Orçamento do Estado para 2026, que, no conjunto deste ano, a inflação – medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor – se situasse nos 2,4%.

Quanto ao mês de dezembro, a taxa de variação homóloga do IPC ter-se-á mantido nos 2,2%. “O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 2,1%, taxa superior em 0,1 pontos percentuais à do mês precedente”, lê-se no relatório do INE.

Em relação ao índice dos produtos energéticos, terá diminuído para -2,4% em dezembro, enquanto o referente aos produtos alimentares não transformados disparou 6%, um valor idêntico ao do mês anterior.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) terá registado uma variação homóloga de 2,4%, acima dos 2,1% em novembro, adianta ainda o INE na última estimativa rápida do ano.

Os dados definitivos referentes ao IPC de dezembro, que mede a evolução dos preços de um conjunto de bens e serviços representativos da despesa de consumo dos residentes em Portugal, serão publicados no próximo dia 13 de janeiro.

Notícia atualizada às 11h33