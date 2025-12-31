Inspeção de veículos fica mais cara em 2026. Saiba os preços

Fazer a inspeção de veículos ficará um pouco mais caro a partir do próximo ano. No caso dos ligeiros, o preço sobe para 37,47 euros e no dos pesados para 56,08 euros, segundo a deliberação do Instituto da Mobilidade e Transportes publicada esta quarta-feira em Diário da República.

As tarifas da inspeção são atualizadas anualmente de acordo com a taxa de inflação média anual (sem habitação), por referência ao último mês que esteja disponível, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística. Considerando a última atualização, de 12 de dezembro de 2025, referente a novembro de 2025, a taxa fixou-se em 2,24%.

A aplicação desta taxa resulta numa subida de 83 cêntimos nos preços da inspeção de veículos ligeiros para 37,47 euros, já com o IVA a 23%. No caso dos pesados, o valor sobe 1,23 euros para 56,08 euros.

Os motociclos, triciclos e quadriciclos vão pagar 18,87 euros, um aumento de mais 42 cêntimos. No caso dos reboques e semirreboques o preço sobe para 37,47 euros, idêntico aos ligeiros. A reinspeção passa a custar 9,40 euros.

A inspeção periódica obrigatória dos veículos no mês da data da primeira matrícula, podendo ser realizada até três meses antes.