Linha SNS24 agendou cerca de 2.800 consultas diárias nos cuidados primários em 2025

A Linha SNS 24 atendeu mais de 5,7 milhões de chamadas, em 2025, e agendou mais de um milhão de consultas nos cuidados de saúde primários, o que corresponde a cerca de 2.800 consultas diárias.

Este serviço registou um aumento de cerca de 65% face a 2024, refere uma informação enviada à agência Lusa pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), ao explicar que os números resultam, sobretudo, “do alargamento do projeto Ligue Antes, Salve Vidas, que já abrange 27 Unidades Locais de Saúde e 7,8 milhões de utentes”.

Este projeto prevê o encaminhamento dos utentes para consultas presenciais (no próprio dia ou no dia seguinte) nos cuidados de saúde primários. “Evitam-se assim idas desnecessárias às urgências e esperas por consulta à porta do centro de saúde”, explicou a presidente do Conselho de Administração da SPMS, Sandra Cavaca, citada na nota enviada.

A Linha SNS 24 foi reforçada ao nível dos recursos humanos, contando atualmente com uma bolsa de mais de 3.700 profissionais, “um aumento significativo face aos cerca de 2.500 em 2024 e aos 1.600 existentes em outubro de 2023”. Apesar do aumento do número de profissionais, subsistem picos no número de chamadas em determinados dias e horas, refere a SPMS, apontando os dias a seguir aos domingos e feriados, nomeadamente, as segundas-feiras de manhã, com maior pressão.

“É fundamental que todos saibam que o SNS funciona 24 horas por dia e, por isso, nenhum utente fica por atender”, sublinhou Sandra Cavaca. Durante o ano de 2025, foram lançados o novo Portal e a nova App SNS 24, que passaram a disponibilizar mais de 20 serviços digitais, oferecendo alternativas aos cidadãos, sobretudo nos períodos de maior pressão, informa a SPMS.

Foi também criada a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio – 1411, que “veio reforçar a resposta do SNS na área da saúde mental e o apoio em situações de maior vulnerabilidade”.

“No âmbito do Plano para a Resposta Sazonal em Saúde – Módulo Inverno 2025/2026 deu-se início à triagem digital respiratória através da App SNS 24. Implementou-se, ainda, um assistente de inteligência artificial (IA) para avaliação de sintomas respiratórios e arrancou o mecanismo de call-back (retorno de chamadas), para que nenhum utente fique sem resposta”, refere a SPMS.

Mais de 70 mil utentes já utilizaram o serviço Teleconsulta Linha SNS 24, lançado no final de 2024, sendo que destes cerca de 70% aceitaram a teleconsulta quando esta foi proposta e mais de 80% das situações ficaram resolvidas sem necessidade de outros cuidados, adianta o SPMS.

Desde o lançamento do serviço na App SNS 24, foram realizadas mais de 36 mil triagens digitais para sintomas respiratórios e de orofaringe. “É uma resposta rápida e eficiente, para utentes com idade igual ou superior a 18 anos, sobretudo em períodos de elevada procura. Cerca de 30% das triagens de sintomas respiratórios já são atendidas e resolvidas através da triagem digital e pelo assistente de IA para problemas respiratórios.”

A rede de Balcões SNS 24 conta com cerca de 430 balcões, que asseguram apoio presencial à utilização dos serviços digitais, garantindo que nenhum cidadão fica para trás.

“O ano que agora termina foi repleto de desafios. Mas o SNS 24 soube adaptar-se, aumentando a sua carteira de serviços e reforçando a sua capacidade de atendimento, para prestar mais e melhores serviços e reforçar a segurança e o conforto dos utentes”, sublinhou Sandra Cavaca.