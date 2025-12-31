Novo ano traz subida da prestação da casa nos contratos com Euribor a três e seis meses

O novo ano vai trazer um amargo de boca para as famílias a pagar o crédito à habitação ao banco. As taxas associadas aos empréstimos da casa deverão continuar a subir em 2026. Janeiro traz já nova subida da prestação da casa nos contratos que estão indexados à Euribor a três e seis meses e forem revistos no próximo mês.

Depois de quase dois anos de alívio, as famílias já começaram a sentir um ligeiro agravamento da mensalidade do empréstimo da casa no final deste ano. Tal situação reflete a subida das Euribor que se começou a sentir desde meados deste ano, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter colocado um ponto final no ciclo de redução das suas taxas de juro.

Para o próximo ano os analistas não antecipam mudanças na política monetária do BCE. Enquanto isso, os contratos forward associados às Euribor deixam antever uma ligeira subida destas taxas mediante as quais os bancos da Zona Euro emprestam dinheiro entre si – e que servem de base para o cálculo dos juros numa multiplicidade de contratos financeiros, entre os quais aqueles que as famílias celebram com os bancos quando pedem um empréstimo para comprar casa.

Para já, só aqueles que estão indexados à Euribor a três e seis meses é que já registaram agravamentos na prestação mensal da casa — situação que volta a suceder em janeiro. Não tardará muito para se verificar a mesma tendência nos contratos com Euribor a 12 meses tendo em conta a recente evolução desta taxa interbancária.

Quanto é que sobe em janeiro?

Estas contas servem para os contratos com taxa variável – que correspondem a cerca de 60% dos empréstimos da casa em Portugal – e cujas condições vão ser atualizadas no próximo mês.

Para um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos e com um spread de 1%, as contas para junho são as seguintes:

Euribor a três meses: a prestação a pagar nos próximos três meses subirá para 1,81 euros (0,29%) para 636,43 euros;

a prestação a pagar nos próximos três meses subirá para 1,81 euros (0,29%) para 636,43 euros; Euribor a seis meses: a prestação que vai pagar nos próximos seis meses rondará os 643,88 euros, uma subida de 7,42 euros (1,17%) em relação à prestação que pagava desde julho;

a prestação que vai pagar nos próximos seis meses rondará os 643,88 euros, uma subida de 7,42 euros (1,17%) em relação à prestação que pagava desde julho; Euribor a 12 meses: a prestação que vai pagar nos próximos 12 meses irá cair para 654,33 euros, menos 13,89 euros (-2,1%) face à prestação que pagou no último ano.

Para o ajudar a calcular a prestação do seu crédito à habitação, o ECO preparou um simulador. Faça as contas para o seu caso e, se o seu contrato for revisto agora, saiba quanto irá pagar a mais ou a menos.

Tenho um crédito à habitação no valor de euros, contratualizado por um prazo de anos, indexado à Euribor a 12 meses (que há um ano estava nos % ), com um spread de % . A prestação da casa que pago atualmente é de 308 euros, mas caso a Euribor a 12 meses passe para % , a prestação passa para 432 euros. (Mude os campos sublinhados para descobrir os números mais próximos da sua previsão.)

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para ver o simulador.

Regressa comissão de amortização antecipada

Nos últimos anos, muitas famílias aceleraram os reembolsos junto dos bancos como forma de aliviar os encargos com os empréstimos da casa, aproveitando a isenção de comissão de amortização antecipada aprovada pelo Governo para mitigar o impacto da subida das taxas de juro.

Essa isenção estava em vigor desde novembro de 2022, foi sendo prolongada sucessivamente, mas chega agora ao fim.

Assim, a partir de 1 de janeiro, as famílias com crédito à habitação a taxa variável voltam a pagar comissão quando amortizarem antecipadamente os seus empréstimos da casa. A taxa é de 0,5% sobre o capital amortizado, o que significa cinco euros por cada mil euros pagos antes do tempo. Para quem tem taxa fixa, nada muda: a comissão de amortização antecipada mantém-se nos atuais 2%.