Pedro Nuno Santos falta a Conselho de Estado sobre Ucrânia

Pedro Nuno Santos não vai participar na reunião do Conselho de Estado, convocada para o dia 9 de janeiro, para discutir a situação na Ucrânia. A notícia é avançada pelo Expresso, que adianta que a convocatória de Marcelo Rebelo de Sousa causou polémica entre os candidatos presidenciais por se realizar a meio do período oficial de campanha e ainda por dois dos conselheiros de Estado, Marques Mendes e André Ventura, serem candidatos às eleições de 18 de janeiro.

“Não faz sentido ir”, disse Pedro Nuno Santos ao Expresso, lembrando as circunstâncias pelas quais é conselheiro e continua a ser. “Fui eleito para o Conselho de Estado em nome do PS, por ser secretário-geral. Deixei de o ser há sete meses”, afirma, lembrando que apenas continua a ter lugar no órgão de aconselhamento do Presidente porque o Parlamento ainda não escolheu os novos membros.

O Conselho de Estado tem cinco membros eleitos pelo Parlamento, cujo mandato termina com a legislatura. Na anterior, iniciada em abril de 2024, PSD, PS e Chega chegaram a um consenso para eleger Francisco Pinto Balsemão, Carlos Moedas, Pedro Nuno Santos, Carlos César e André Ventura, cujos mandatos terminaram em junho deste ano, e não existe ainda acordo para eleger novos membros.

As eleições para os representantes parlamentares no Conselho de Estado, bem como para outros órgãos externos, têm sido adiadas devido à falta de nomes ou listas por parte dos partidos.

Cansado de esperar, o Presidente da República acabou por convocar a reunião do Conselho de Estado sobre a Ucrânia, após o primeiro-ministro ter admitido, em Kiev, a possibilidade de participação de tropas portuguesas num processo de paz na Ucrânia.