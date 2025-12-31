eRadar

Repsol ganha concurso para fornecer combustível rodoviário ao Exército

BP Portugal, B2 Mobility e Petrogal eram os restantes operadores de combustíveis concorrentes. Contrato de mais de 1,6 milhões tem a duração de um ano.

A Repsol ganhou o concurso para o fornecimento de combustíveis rodoviários ao Exército Português no montante de mais de 1,6 milhões de euros. Ao contrato, com duração de um ano, concorreram igualmente a BP Portugal, B2 Mobility e Petrogal.

Pelo fornecimento de combustíveis rodoviários a granel, o Exército Português “obriga-se a pagar o valor resultante do preço por litro de combustível consumido deduzido do desconto fixado na proposta adjudicada, sendo fixado em 1.657 194,22 euros (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e quatro euros e vinte e dois cêntimos) o preço contratual máximo para o presente contrato, valor ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), à taxa legal em vigor”, pode ler-se no contrato publicado em dezembro no Portal Base.

O acordo prevê o abastecimento de gasóleo simples em várias localizações do Exército, espalhadas pelo país, como a área militar de Tancos ou Santa Margarida.

“O contrato tem como data de início estimada o dia 1 de janeiro de 2026 e duração de um ano, não podendo o seu termo ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2026″, refere ainda o documento.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Repsol ganha concurso para fornecer combustível rodoviário ao Exército

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Exército quintuplicou investimento em 2025 através da LPM

Lusa,

Entre os principais investimentos financiados estão a modernização das Pandur, a defesa antiaérea de curto alcance e o reforço de comunicações e comando e controlo, detalha o Exército.