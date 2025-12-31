Repsol ganha concurso para fornecer combustível rodoviário ao Exército
BP Portugal, B2 Mobility e Petrogal eram os restantes operadores de combustíveis concorrentes. Contrato de mais de 1,6 milhões tem a duração de um ano.
A Repsol ganhou o concurso para o fornecimento de combustíveis rodoviários ao Exército Português no montante de mais de 1,6 milhões de euros. Ao contrato, com duração de um ano, concorreram igualmente a BP Portugal, B2 Mobility e Petrogal.
Pelo fornecimento de combustíveis rodoviários a granel, o Exército Português “obriga-se a pagar o valor resultante do preço por litro de combustível consumido deduzido do desconto fixado na proposta adjudicada, sendo fixado em 1.657 194,22 euros (um milhão seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e noventa e quatro euros e vinte e dois cêntimos) o preço contratual máximo para o presente contrato, valor ao qual acresce o imposto sobre o valor acrescentado (IVA), à taxa legal em vigor”, pode ler-se no contrato publicado em dezembro no Portal Base.
O acordo prevê o abastecimento de gasóleo simples em várias localizações do Exército, espalhadas pelo país, como a área militar de Tancos ou Santa Margarida.
“O contrato tem como data de início estimada o dia 1 de janeiro de 2026 e duração de um ano, não podendo o seu termo ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2026″, refere ainda o documento.
