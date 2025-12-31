Sonae Sierra vende posição em shopping no Brasil por 95 milhões de euros

A Sonae, através da Sonae Sierra, acaba de anunciar a venda dos 25,86% que detinha num centro comercial em Campinas, no estado brasileiro de São Paulo, por um valor antes de impostos de 625 milhões de reais, o equivalente a mais de 95 milhões de euros ao câmbio atual.

A infraestrutura em causa é o Parque Dom Pedro Shopping, que foi desenvolvido pela Sonae Sierra e inaugurado em 2002, sendo atualmente controlado e gerido pela Allos, da qual a Sonae Sierra é acionista de referência.

Os compradores foram dois fundos de investimento imobiliário brasileiros, designadamente o Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo de Investimento Imobiliário e o Fundo de Investimento Imobiliário – FII Parque Dom Pedro Shopping Center.

Toda esta informação foi divulgada esta quarta-feira num comunicado difundido através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O acordo de venda foi celebrado na terça-feira, 30 de dezembro.

“Esta alienação permite à Sonae Sierra reorganizar a sua presença no Brasil, passando a estar exclusivamente exposta a este mercado através do seu investimento na Allos”, lê-se no comunicado. A conclusão da transação está ainda sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), um organismo federal brasileiro dedicado à regulação da concorrência.

“Esta transação implica a aplicação da Norma Internacional de Contabilidade IAS 21, nos termos da qual o impacto negativo acumulado das variações cambiais geradas desde a origem do investimento, no montante de aproximadamente 53,6 milhões de euros, previamente reconhecido no balanço […] e refletido no valor patrimonial líquido reportado pela Sonae, é reclassificado de capitais próprios para a demonstração de resultados”, explica ainda a empresa.

Minutos depois da notícia, após a abertura dos mercados europeus, numa sessão mais curta e com menor liquidez do que o normal, devido à véspera de fim de ano, a Sonae negociava inalterada na bolsa de Lisboa, a cotar em 1,634 euros por ação.

(Notícia atualizada pela última vez às 8h13)