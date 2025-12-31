Negócios +M

Warner Bros prepara-se para rejeitar oferta da Paramount

A decisão da administração será provavelmente comunicada aos acionistas na próxima semana, embora não tenha sido tomada a deliberação final.

A Warner Bros Discovery (WBD) deve rejeitar a mais recente oferta da Paramount Skydance para a compra da totalidade da empresa. Na semana passada, o cofundador da Oracle e pai do CEO da Paramount, Larry Elisson, entrou diretamente no negócio, garantindo 40,4 mil milhões de dólares.

Segundo avançam a CNBC, o Financial Times e a Bloomberg, a decisão da administração será provavelmente comunicada aos acionistas na próxima semana, embora não tenha sido ainda tomada a deliberação final dos administradores. Apesar disso, são os acionistas que terão a última palavra, tendo até ao dia 21 de janeiro para aceitar a oferta hostil.

De acordo com fonte próximas do processo, a administração ainda considera o negócio com a Netflix superior ao da Paramount. Isto apesar de a família Ellison ter igualado a taxa de rescisão que a Netflix oferece caso exista um “não” dos reguladores – 5,8 mil milhões de dólares –, assim como dado mais garantias sobre o fundo fiduciário que suporta parte da oferta.

A WBD espera que a Paramount aumente o valor que está disposta a dar pela aquisição, de forma a desbloquear novas negociações, dizem as mesmas fontes. Do outro lado, uma fonte próxima da Warner disse na semana passada que se a WBD mostrasse “boa vontade”, a Paramount estaria disposta a aumentar o preço.

Harris Oakmark, o quinto maior acionista da WDB com 96 milhões de ações, já tinha referido à Reuters, que a nova oferta não era “suficiente” e não cobria a taxa de rescisão do negócio com a Netflix, no valor de 2,8 mil milhões de dólares. A Warner Bros e a Paramount recusaram comentar a notícia.

Recorde-se que, neste momento, a Paramount oferece 30 dólares por ação, em dinheiro, pela totalidade do grupo. Já a Netflix oferece 27,75 dólares por ação (uma combinação de 23,25 dólares em dinheiro e 4,50 dólares em ações da Netflix) pela compra dos estúdios, da HBO e da HBO Max.

