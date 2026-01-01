Capital Verde

📹 Bioeconomia já representa 5% do PIB da UE

A bioeconomia já sustenta 17 milhões de empregos na União Europeia, contribui com 863 mil milhões de euros para a economia comunitária e está a impulsionar a inovação.

A Estratégia Europeia para a Bioeconomia está a mudar a forma como se produzem materiais, cultivam alimentos, criam produtos químicos, embalagens e alimentam indústrias utilizando recursos biológicos renováveis, como plantas, algas, florestas, micróbios e até mesmo resíduos.

Veja como a bioeconomia já sustenta 17 milhões de empregos na União Europeia, contribui com 863 mil milhões de euros para a economia comunitária e está a impulsionar a inovação em toda a Europa, desde plásticos e têxteis de base biológica a materiais de construção sustentáveis e cosméticos.

 

