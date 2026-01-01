Bulgária em crise troca o lev pelo euro e torna-se 21.º país da Zona Euro

A partir desta quinta-feira, dia 1 de janeiro de 2026, há um novo país a utilizar o euro. Sem governo, sem orçamento e entre (muitos) receios de uma escalada de preços, a Bulgária junta-se aos 20 da Zona Euro, trocando o lev búlgaro pela moeda europeia. Uma adesão que surge após uma espera de quase duas décadas, mas que de desejada parece ter pouco, com milhares a manifestarem-se contra a adoção do euro.

Membro da União Europeia desde 2007, o país dos Balcãs vai tornar-se o 21.º país da Zona Euro, depois de ter recebido luz verde para a adesão do Banco Central Europeu no passado mês de junho, após cumprir todos os critérios exigidos pela Comissão Europeia e BCE. Com a entrada no euro, os búlgaros trocam o lev, a sua moeda desde 1881 pelo euro.

Entre o dia 1 de janeiro a 30 de junho do próximo ano, os bancos trocarão, sem comissões, as notas e moedas de levs por euros à taxa de câmbio oficial de um euro por 1,95583 levs.

“Com este passo, a Bulgária conclui a sua plena integração europeia”, afirmou o primeiro-ministro, Rosen Zhelyazkov, no passado dia 11 de dezembro, momentos antes de apresentar demissão, após uma vaga de protestos anticorrupção e contra o seu orçamento.

A demissão do Executivo búlgaro arrasta o país para uma nova crise, num contexto de forte tensão interna, que está a contagiar o sentimento dos búlgaros em relação entra na moeda única, no ano em que o país vai a eleições pela oitava vez desde 2021.

Os búlgaros temem que a entrada do país mais pobre da União Europeia no euro conduza a um agravamento dos preços no país, um movimento que aconteceu noutros países.

Após a entrada da Croácia no euro há três anos, multiplicaram-se as notícias sobre fortes subidas de preços, segundo adiantou o sociólogo sociólogo Dimitar Ganev, à Efe. O mesmo responsável estima que hoje mais de 50% da população rejeita o euro.

No que diz respeito à Bulgária, o Ministério das Finanças búlgaro reconhece que, segundo as suas sondagens, apenas 51% dos cidadãos apoia atualmente a entrada no euro, sendo os mais jovens os mais favoráveis.

Já a Comissão Europeia transmite uma mensagem mais otimista. “O euro trará benefícios para o povo búlgaro, tornando os pagamentos e as viagens mais simples. Trará novas oportunidades para as empresas búlgaras, permitindo-lhes aproveitar melhor as vantagens do nosso mercado único. Reforçará ainda mais a voz da Bulgária na Europa”, destaca Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, numa mensagem.

Para von der Leyen, a entrada da Bulgária no euro “é positivo para a Bulgária e fortalece a Europa no seu conjunto” e “torna a nossa economia mais resiliente e competitiva a nível global”, remata.