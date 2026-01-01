Integração na UE foi “uma das grandes conquistas do 25 de Abril”

O Presidente da República considera que a integração europeia foi “uma das grandes conquistas do 25 de Abril” e que, passados 40 anos, Portugal mantém um “compromisso inabalável” com a União Europeia (UE).

Marcelo Rebelo de Sousa assinala hoje, através de uma mensagem no sítio oficial da Presidência da República na Internet, os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em conjunto com a Espanha, formalizada em 12 de junho de 1985 e que entrou em vigor em 01 de janeiro de 1986.

“Ao longo destas quatro décadas, Portugal percorreu o caminho da consolidação democrática, beneficiando das enormes vantagens da pertença à UE, como modernização económica, desenvolvimento, estabilidade e reforço da mobilidade dos cidadãos. A integração europeia foi, por isso, uma das grandes conquistas do 25 de Abril”, sustenta o chefe de Estado.

O Presidente da República defende que Portugal “ofereceu também um contributo importante, trazendo uma perspetiva única de abertura e conexão com diferentes geografias, promoção das políticas de coesão e defesa do mercado único”.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “quarenta anos depois, Portugal e os portugueses mantêm um compromisso inabalável para com a União Europeia”.

“Ao olharmos para o mundo que nos rodeia, percebemos com total clareza a importância de seguirmos juntos, com os nossos parceiros da União Europeia, para preservar e fortalecer o nosso espaço de democracia, liberdade, solidariedade e dignidade humana, que construímos ao longo da nossa história comum e que urge defender”, afirma.

Em defesa do projeto europeu, o chefe de Estado acrescenta: “Juntos, temos mais força para fazer face aos enormes desafios que enfrentamos a bem do bem-estar e do futuro de todos nós.”

O tratado de adesão à então CEE foi assinado em 1985 por Mário Soares e também pelo vice-primeiro-ministro do Governo PS/PSD, Rui Machete, e pelos ministros dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, e das Finanças, Ernâni Lopes. Horas depois, realizava-se em Madrid idêntica sessão, para a entrada de Espanha na CEE.

Quando o tratado entrou em vigor, em 01 de janeiro de 1986, já estava em funções o Governo do PSD chefiado por Aníbal Cavaco Silva, que iria governar durante dez anos.