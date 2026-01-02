⛽ Preço da gasolina desce na próxima semana

A primeira semana do ano arranca com boas notícias para quem precisa de atestar o depósito do carro. Se tem automóvel a gasolina, é melhor aproveitar a segunda-feira para se deslocar ao posto de combustível, porque o preço vai baixar. Na próxima semana, prevê-se uma descida de meio cêntimo por litro de gasolina.

Quem tem carro a gasóleo não sentirá tanta diferença na carteira, tendo em conta que o preço deste combustível se deverá manter inalterado na semana de 5 a 11 de janeiro, de acordo com as previsões do Automóvel Club de Portugal (ACP), divulgadas esta sexta-feira, com base em informação de fontes do setor. A mudança ocorre depois de um final de 2025 marcado por subidas.

Caso se confirmem estas estimativas, o preço médio do gasóleo simples deverá continuar nos 1,553 euros por litro e o valor médio da gasolina simples 95 desce para os 1,656 euros por litro, informa o ACP, explicando que as previsões têm por base a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços, nomeadamente a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e a compensação da receita adicional do IVA.

O preço médio do litro de gasóleo em Portugal custava esta quinta-feira 1,534 euros, enquanto o preço médio do litro de gasolina totalizava 1,661 euros, de acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG). Na terça-feira, os valores médios praticados nas bombas eram de 1,525 euros e 1,654 euros, respetivamente.

O petróleo está a descer ligeiramente no primeiro dia útil de 2026, depois de registar pior ano desde a pandemia. O preço do ‘ouro negro’ tem estado a oscilar entre as subidas e descidas nas últimas semanas, enquanto o mercado espera novidades diplomáticas sobre a Rússia, a Ucrânia, a Venezuela e os Estados Unidos. A cotação do barril de Brent, o crude do Mar do Norte que serve de referência para a Europa, desvaloriza 0,05% para os 60,82 dólares, enquanto o valor do WTI, produzido no Texas, desce apenas 0,02% para os 60,82 dólares por barril.