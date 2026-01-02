5 coisas que vão marcar o dia

No primeiro dia útil de 2026, destaque para o debate na rádio com oito dos 11 candidatos presidenciais. O dia económico fica ainda marcado pela divulgação de vários dados estatísticos, entre os quais a dívida pública.

Banco de Portugal divulga dívida pública

O Banco de Portugal publica os dados da dívida dívida pública de novembro. Na ótica de Maastricht, a dívida pública diminuiu 11,2 mil milhões de euros em outubro, para 283,14 mil milhões de euros, registando a primeira quebra em 11 meses. A instituição tem ainda previsto divulgar dados sobre o balanço dos bancos em novembro.

INE publica inquéritos de conjuntura

O Instituto Nacional de Estatística publica os inquéritos de conjuntura às empresas e consumidores relativos a dezembro de 2025. No mês anterior, em novembro, o indicador de clima económico aumentou de 2,9 para 3,1 pontos e o indicador de confiança dos consumidores caiu para -15,2. Também o indicador de confiança dos serviços registou uma diminuição de 7,2 para 5,4, em contraste com o do comércio que subiu para 7,1.

Candidatos presidenciais em debate na rádio

Antena 1, TSF, Renascença e rádio Observador transmitem, a partir das 9h30, o debate com oito candidatos a Belém – André Ventura, António Filipe, António José Seguro, Catarina Martins, Gouveia e Melo, João Cotrim de Figueiredo, Jorge Pinto e Luís Marques Mendes.

PS reage à mensagem de Ano Novo de Marcelo

O Partido Socialista reage à última mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. Carlos César, presidente do PS, marcou a intervenção para as 10h30, a partir de Ponta Delgada.

Parlamento recebe delegação da Coreia

A Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFAP) tem agendada, esta sexta-feira, uma reunião com a delegação parlamentar da República da Coreia na Assembleia da República.