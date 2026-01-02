Ceuta e Melilla registam a pior avaliação dos cidadãos em relação à saúde pública, segundo o CIS

Em Ceuta, 28,5% dos inquiridos declaram-se «muito insatisfeitos» com a saúde pública, a percentagem mais elevada do conjunto nacional. Em Melilha, este número atinge os 11,3% e coloca também a cidade entre as pior avaliadas do país.

O inquérito do CIS aponta, além disso, para uma perceção generalizada de mau funcionamento do sistema de saúde. 33,9% dos cidadãos de Ceuta consideram que a saúde pública «funciona mal e precisa de mudanças profundas», enquanto em Melilha esta percentagem é de 18,8%. Além disso, mais de metade da população de Melilha (54,8%) acredita que o sistema necessita de mudanças fundamentais.

A perda de confiança reflete-se também, em grande medida, na preferência por alternativas privadas. 64,6% dos habitantes de Melilha e 45% dos de Ceuta optariam pela saúde privada se tivessem liberdade de escolha, de acordo com o barómetro do CIS.

Ceuta e Melilha apresentam uma singularidade dentro do Sistema Nacional de Saúde. São os únicos territórios cuja saúde depende diretamente da Administração Geral do Estado, através do Instituto Nacional de Gestão Sanitária (Ingesa), uma vez que as competências sanitárias não foram transferidas para estas cidades, como acontece no resto das comunidades autónomas. Este modelo centralizado coloca o planeamento, a atribuição de recursos e a política de pessoal sob a gestão estatal do Ministério da Saúde, liderado por Mónica García.

Nos últimos anos, vários relatórios e organizações profissionais têm vindo a apontar dificuldades estruturais em ambos os territórios, tais como problemas para cobrir determinadas especialidades, uma elevada pressão assistencial e o recurso frequente a encaminhamentos para a Península.

Os dados do barómetro mostram que, em praticamente todos os grandes indicadores de satisfação e funcionamento, Ceuta e Melilha partem de uma posição mais desfavorável do que a média do Sistema Nacional de Saúde, o que reforça o debate sobre a capacidade do atual modelo de gestão para responder às necessidades sanitárias de ambos os territórios.

O Real Decreto 118/2023 reconheceu que todos os postos de saúde da Ingesa em Ceuta e Melilha deveriam ser considerados de difícil cobertura, abrindo a porta a incentivos específicos para atrair e reter profissionais. No entanto, sindicatos e plataformas médicas denunciam que esse quadro ficou no papel: sem uma política clara de incentivos, sem concursos regulares para transferências e com produtividades de enfermagem entre as mais baixas do sistema.