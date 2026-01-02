Negócios +M

Cinemas Nos Alvaláxia em Lisboa fecharam portas na quinta-feira

O encerramento deveu-se à vontade do Sporting, desde agosto detentor do espaço comercial Alvaláxia. "Eram salas que gostávamos de ter, mas foi essa a decisão", explica o diretor-geral dos Cinemas Nos.

As doze salas de cinema Nos Alvaláxia, no complexo do estádio do Sporting, em Lisboa, encerraram na quinta-feira, 1 de janeiro, disse esta sexta-feira à agência Lusa o diretor-geral da exibidora, Nuno Aguiar.

Este responsável disse que o Sporting não renovou o acordo de exploração com a exibidora Nos e remeteu mais explicações para o clube desportivo. “Eram salas que gostávamos de ter, mas foi essa a decisão“, disse Nuno Aguiar.

Atualmente denominado Cinemas Nos Alvaláxia, este complexo chegou a ter 16 salas à data da inauguração, em 2003, numa zona comercial no então novo estádio José Alvalade, do Sporting, em Lisboa. Na altura, este cinema – designado Cinemas Millenium Lisboa — era explorado pelo produtor Paulo Branco e uma das 16 salas tinha um sistema inédito de projeção digital. Para a abertura foi anunciada a presença da atriz francesa Catherine Deneuve.

Em agosto de 2025, o Sporting anunciou a conclusão da compra do espaço comercial Alvaláxia (onde está integrado o complexo de cinema), numa operação avaliada em 17 milhões de euros, no âmbito do projeto “Cidade Sporting”, que deverá incluir a criação de um museu do clube.

A aquisição do Alvaláxia constitui um marco de grande relevância no caminho definido pelo clube para afirmar-se como um eixo de entretenimento de excelência à escala global“, referiu o clube desportivo em comunicado, no verão passado.

Segundo os dados mais recentes coligidos pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2025 este complexo de cinemas Nos Alvaláxia acolheu 121.783 espectadores, abaixo dos 193.992 espectadores contabilizados em 2024. Em 2019, antes da pandemia da covid-19, aquele cinema registou 275.776 entradas.

