Crédito à habitação cresce 10% em novembro e acelera pelo 23º mês consecutivo

O crédito à habitação voltou a acelerar na reta final de 2025. O valor dos empréstimos para habitação aumentou 9,8% em novembro de 2025 em relação ao mesmo mês do ano anterior, mantendo a trajetória de aceleração observada há 23 meses consecutivos. O stock de crédito para compra de casa totalizou 110,1 mil milhões de euros, o que significa um aumento de 983 milhões face a outubro, segundo o Banco de Portugal (BdP).

Já o montante total de empréstimos a particulares cresceu 9,4%, em termos homólogos, no 11º mês do ano recém-terminado, de acordo com a informação divulgada esta sexta-feira. “O montante de empréstimos ao consumo e outros fins aumentou 144 milhões de euros em relação a outubro, para 33,5 mil milhões de euros. A taxa de variação anual estabilizou nos 7,2% nos empréstimos para consumo e aumentando para 9,2% nos empréstimos para outros fins”, lê-se no relatório do BdP.

Quanto às empresas, o valor dos empréstimos concedidos pelos bancos ascendia a 74 mil milhões de euros no final de novembro, o que significa mais 194 milhões do que em outubro e um crescimento de 4,3% em relação a novembro de 2024.

“As microempresas e as pequenas empresas mantiveram taxas de variação anual positivas (13,6% e 4,2%, respetivamente). Já os empréstimos às médias e grandes empresas continuaram a apresentar taxas de variação anual negativas (-1,4% e -0,8%, respetivamente)”, detalha o supervisor da banca na nota de informação estatística.

Na mesma linha do que sucede nas famílias, a nível empresarial destacou-se o crédito à construção e atividades imobiliárias, cujo crescimento anual foi de 8,6%. Já o setor das indústrias e eletricidade voltou a cair ligeiramente, passando de 1,1% em outubro para 0,9% em novembro.

No que diz respeito ao comércio, transportes e alojamento, a subida foi 3,7%, embora com movimentos diferentes. Ou seja, o crédito ao alojamento e restauração e o crédito ao comércio aumentaram (+5,4% e 5,3%, respetivamente), enquanto os empréstimos a empresas de transportes e armazenagem recuaram 3%.

Depósitos das famílias aumentam 2,4 mil milhões

O montante aplicado em depósitos nos bancos portugueses também cresceu em novembro. O stock de depósitos de particulares era de 199,9 mil milhões de euros no final de novembro, mais 2,4 mil milhões de euros comparativamente a outubro. “Esta variação refletiu um aumento de 1.888 milhões de euros nas responsabilidades à vista (constituídas quase na totalidade por depósitos à ordem) e um aumento de 549 milhões nos depósitos a prazo (que incluem os depósitos com prazo acordado e os depósitos com pré-aviso)”, explica o BdP.

Em termos homólogos, verificou-se uma subida de 4,4% que significou o menor crescimento em mais de um ano. A estabilização poderá dever-se à “remuneração destes depósitos e ao aumento das subscrições líquidas de certificados de aforro e da detenção de unidades de participação em fundos de investimento”, justifica a instituição liderada por Álvaro Santos Pereira.