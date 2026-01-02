Dívida pública volta a cair em novembro e desce para 90% do PIB no final de 2025

A dívida pública, na ótica de Maastricht, diminuiu 1,9 mil milhões de euros, em novembro, para 281,4 mil milhões de euros, segundo a estimativa do Banco de Portugal divulgada esta sexta-feira. Contabilizando a amortização de 4,5 mil milhões de dívida realizada em dezembro, o ECO sabe que o rácio da dívida deverá mesmo baixar para cerca de 90% do PIB, no final do ano, em linha com o previsto no Orçamento do Estado.

“Esta variação refletiu a redução dos títulos de dívida (-1,9 mil milhões de euros), maioritariamente de curto prazo”, refere o Banco de Portugal. Este é o segundo mês de descidas na dívida, depois de uma quebra de 11,2 mil milhões de euros em outubro.

Apesar de ainda não serem conhecidos os números de dezembro, o ministério das Finanças informou que reembolsou 4,5 mil milhões de euros de dívida, no último mês do ano.

A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP recomprou no mercado, no dia 30 de dezembro, 886 milhões de euros em títulos de dívida com maturidade em 2026 e 2027. Um reembolso que se junta à recompra realizada no dia 17 e a amortização antecipada ao MEEF, no dia 22 de dezembro, perfazendo cerca de 4,5 mil milhões de euros de dívida pública.

“A redução continuada do endividamento do Estado advém da boa situação económica e orçamental do país, resultante do mérito das famílias e das empresas, na criação de riqueza”, destacou, na altura, o Ministério das Finanças em comunicado.

Considerando o impacto destas operações, o ECO sabe que Portugal deverá ter fechado o ano com uma dívida pública próxima dos 90% do PIB, uma percentagem em linha com aquilo que eram as perspetivas do Governo.

O Ministério das Finanças reiterou, em novembro, que “o Governo mantém a previsão de uma redução da dívida pública, no final de 2025, para 90,2% do PIB, após ter terminado 2024 em 93,6% do PIB”.

A confirmar-se esta evolução positiva da dívida pública, será uma descida de 3,4 pontos percentuais do rácio da dívida face ao Produto Interno Bruto num único ano.