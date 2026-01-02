Estes foram os dez modelos de carros mais vendidos em 2025

Num ano em que o mercado automóvel acelerou 6,2% em Portugal, a Renault, Peugeot e Dacia foram as marcas preferidas dos portugueses. Conheça os dez modelos mais vendidos.

O Renault Clio voltou a ser o modelo automóvel mais vendido em Portugal em 2025, de acordo com os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a fabricante francesa registou um total de 8.242 unidades de veículos ligeiros vendidas, que correspondem a uma quota de mercado de 3,66%.

O Peugeot 2008 ocupa a segunda posição com um acumulado de 7.463 unidades vendidas e uma quota de mercado de 3,32%. O top três fica completo com o Dacia Sandero que encerra o ano com 6.670 veículos ligeiros vendidos e uma quota de 2,96%.

O Dacia Duster foi o quarto modelo mais vendido no ano passado com 5.854 unidades de veículos ligeiros vendidas e uma quota de mercado de 2,60%. A fechar o top 5 está o Citroën C3 com 5.428 veículos ligeiros vendidos e a absorver 2,41% do mercado.

No sexto lugar surge o Peugeot 208 com 5.066 veículos ligeiros de passageiros vendidos e uma quota de 2,25%. A sétima posição é ocupada pelo Renault Captur (4.554 unidades e 2,02% de quota).

A fechar o top dez está o Tesla Model 3 (4.372 unidades de veículos ligeiros vendidas e 1,94% de quota), o Peugeot 308 com 4.108 modelos vendidos e uma quota de 1,83%), seguido do Mercedes-Benz Classe A com 3.790 novos registos e uma quota de 1,68%.

A Associação Automóvel de Portugal esclarece ao ECO que dentro “do Top 10, os modelos Peugeot 2008, Citroën C3, Peugeot 208, Tesla Model 3 e Peugeot 308 incluem veículos elétricos”.

Agregando a análise por marcas e não apenas por modelos, a Peugeot foi a marca mais vendida nos ligeiros de passageiros em 2025 com 21.664 unidades, o que representa uma ligeira subida de 0,2% face ao período homólogo.

A Renault surge na segunda posição com 18.099 novos carros, o que representa uma subida de 19,7% face a 2024. A Mercedes-Benz fecha a tabela com 17.736 ligeiros de passageiros, uma subida homóloga de 6,5%.

De janeiro a dezembro de 2025, foram colocados em circulação 264.821 novos veículos, o que representou um aumento de 6,2% relativamente ao mesmo período do ano anterior. Este é o valor mais elevado desde 2019.

Veículos eletrificados são campeões de vendas

O ano passado, 69,7% dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos. Em particular, verifica-se que 23,2% dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.

De janeiro a dezembro de 2025 foram matriculados em Portugal 136.539 automóveis ligeiros de passageiros novos elétricos, plug-in e híbridos elétricos, o que se traduziu numa variação positiva de 29,9% relativamente a período homólogo de 2024.