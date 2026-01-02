Expresso vai celebrar 53 anos com Francisco Pedro Balsemão a dirigir edição comemorativa

A edição de aniversário do semanário, a sair na próxima semana, irá homenagear Francisco Pinto Balsemão, fundador do Expresso, que morreu no dia 21 de outubro de 2025, aos 88 anos.

O jornal Expresso vai celebrar os seus 53 anos com uma edição comemorativa dirigida por Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa, grupo onde o semanário está integrado. O convite foi feito pela direção do jornal.

O número de aniversário irá homenagear, de forma simbólica, Francisco Pinto Balsemão, fundador do Expresso e pai do atual CEO do grupo, que morreu no dia 21 de outubro de 2025. No dia 6 de janeiro, terça-feira – data de fundação do semanário –, o grupo vai também lhe fazer “uma grande comemoração”.

“Quando o Expresso comemorou o seu 35.º aniversário, a direção convidou Francisco Pinto Balsemão para voltar a dirigir o jornal por uma semana. 18 anos depois, desafiamos Francisco Pedro Balsemão para homenagear connosco, de uma forma muito simbólica, o fundador do Expresso”, revela João Vieira Pereira, diretor do Expresso, citado em comunicado.

Por sua vez, o CEO da Impresa explica ter aceitado “com surpresa e com sentido de responsabilidade, o convite da direção do Expresso para dirigir o jornal na semana em que comemora o 53º aniversário. É também uma forma de homenagear o melhor jornalismo que se faz em Portugal e uma das pessoas que mais para ele contribuiu, Francisco Pinto Balsemão, numa semana em que o Grupo lhe fará uma grande comemoração, a ser conhecida no dia 6”.

O CEO da Impresa supervisionará os conteúdos do Primeiro caderno, do caderno de Economia, do Ideias e da revista E, escreverá a coluna do Diretor, na página 2, e contribuirá para a decisão dos conteúdos que compõem a primeira página. A edição especial chega às bancas na próxima sexta-feira, dia 9 de janeiro.

Esta celebração ocorre num momento de viragem para o grupo, em que o acordo parassocial com os italianos da Media For Europe (MFE) está em vias de ser assinado, faltando apenas a CMVM decidir sobre a necessidade de lançamento de uma oferta pública de aquisição.